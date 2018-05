Hadia Tajik ville gi Trond Giske festnekt

Sentralstyret i Ap sa nei da Hadia Tajik foreslo festnekt for Trond Giske. Det skriver Dagbladet fredag.

Etter det avisen erfarer var Trond Giskes nærvær på en middag for gamle og unge AUF-ere tema på Ap’s sentralstyremøte 23. april.

Ifølge Dagbladets kilder skal det ha vært tydelig at Hadia Tajik ikke mente det var for seint å utvide sanksjonene mot Giske. Flere oppfattet at Tajik var åpen for et festnekt for Trond Giske.

Når Giske møter på fest i Ap, er det andre som føler seg utelukket, skal ha vært Tajiks argumentasjon.

Etter det Dagbladet erfarer, skal Ap-leder Jonas Gahr Støre ha vært tydelig på at partiets behandling av varslersakene mot Giske er en avsluttet sak, og at det ikke er aktuelt med ytterligere sanksjoner mot Giske

Det skapte medierabalder at Trond Giske angivelig møtte opp på det som ble kalt en AUF-fest i Stortingets kjellerstue 5. april. Flere medier fikk tips og meldte om saken. Ifølge NRK reagerte flere av de tilstedeværende på Giskes nærvær, under tre måneder etter at han mistet verv på grunn av brudd på Ap's retningslinjer mot sextrakassering.

