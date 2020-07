Hagen-barna med ny kritikk: - Fremstår som at politiet ikke klarer å løse en avansert kidnappingssak

De reagerer også på alle lekkasjene i media og at de ikke får informasjon av politiet direkte.

Tidligere denne uken omtalte Nettavisen nye opplysninger i et trusselbrev Hagen-familien mottok via sin bistandsadvokat i slutten av januar 2019.

Det familien mener er personer som står bak kidnappingen av Anne-Elisabeth Hagen fortalte hvordan de skulle bevise at hun var i live mot at de fikk utbetalt millioner av kroner. Hagen-familien tror fortsatt hardt på teorien om at hun er blitt kidnappet og avviser totalt at det er Tom Hagen som står bak forsvinningen.

Anne-Elisabeth har vært sporløst forsvunnet siden 31. oktober 2018. Det er ikke kommet noen livsbevis og politiet har siktet ektemannen Tom Hagen for drap eller medvirkning til dette. Politiet etterforsket saken først som en kidnappingssak med økonomisk vinning som motiv, men har siden juni i fjor ment at de står overfor en drapssak.

- Klarer ikke løse en avansert kidnappingssak

Tom Hagen nekter for å ha noe som helst med forsvinningen å gjøre, men politiet opprettholder med full styrke denne hovedhypotesen. Noe påtaleansvarlig Haris Hrenovica bekrefter.

Eidsivating lagmannsrett har ved to anledninger slått fast at det ikke er grunnlag for å mistenke Tom Hagen for en drapshandling.

Ekteparet Hagens tre voksne barn støtter sin far hundre prosent og reagerer kraftig på flere ting i politiets håndtering av saken. Over 20 måneder med etterforskning har ikke ført til noen oppklaring.

- Mine klienter er helt sikre på at deres far, Tom Hagen, ikke har noe med forsvinningen av deres mor Anne-Elisabeth Hagen å gjøre. Dette er de blant annet fordi de kjenner både deres far og mor, og fordi de har levd med forsvinningen sammen med deres far fra den 31. oktober 2018, skriver bistandsadvokat for Hagen-barna, Ståle Kihle, i en mail til Nettavisen.

Ståle Kihle, bistandsadvokat for de tre voksne Hagen-barna. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- For mine klienter fremstår det som om politiet ikke klarer å løse en avansert kidnappingssak, og derfor velger å etterforske saken som et drap begått av ektemannen. I denne forbindelse kan det blant annet vises til politiets håndtering av vitneobservasjoner gjort i Ås den 31. oktober 2018 som politiet ikke har fulgt opp på en tilfredsstillende måte, og uten at politiet kan redegjøre for hvorfor dette ikke er gjort.

TV 2 har tidligere omtalt to vitner som hevder å ha sett Anne-Elisabeth i en bil i Ås forsvinningsdagen. Politiet har avhørt begge to, men har ikke funnet grunn til å gå videre med tipsene.

- Anne-Elisabeth hadde ikke fiender

Personer nær Tom Hagen forteller til Nettavisen at han har hatt det svært tungt i tiden etter at han ble sluppet fri fra varetektsfengsling, ti dager etter at han ble pågrepet i slutten av april.

De samme personene opplyser til Nettavisen at de i perioder har fryktet for Tom Hagens helse. Det er også svært belastende for ham ikke å få flytte tilbake i sitt eget hjem på grunn av åstedsundersøkelser. Politiet mener fortsatt at Hagen-boligen er åsted for drap.

- Saken etterforskes fortsatt bredt gjennom en rekke etterforskningsskritt, men politiets hovedhypotese er fremdeles at Anne-Elisabeth Hagen er utsatt for drap. Det er for øvrig det til enhver tid gjeldende bevisbildet i saken som er førende for hvilke hypoteser som er mest aktuelle, skriver Hrenovica i en mail til Nettavisen fredag.

Barna tordner mot at politiet opprettholder Tom Hagen som hovedmistenkt i saken.

- De er ikke kjent med at Anne-Elisabeth Hagen skal ha hatt fiender som skulle iscenesette et drap som en kidnapping. De kan også utelukke at hun har forsvunnet frivillig. At det ikke dreier seg om et drap styrkes for øvrig objektivt sett ytterligere av at Eidsivating lagmannsrett to ganger har kommet til at det ikke foreligger skjellig grunn til mistanke, sannsynlighetsovervekt, for at det foreligger et drap. I dette ligger at det selvfølgelig heller ikke foreligger skjellig grunn til mistanke for drap mot deres far, skriver bistandsadvokat Kihle.

Påtaleleder Haris Hrenovica. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Han påpeker at barna har levd tett på begge sine foreldre gjennom alle livets faser, barndom, ungdom og som voksne med egne barn. Det fremheves med styrke at Tom og Anne-Elisabeth Hagen er sammensveiset og utfyller hverandre.

- Barna har sett hvordan foreldrene har støttet hverandre, og de rundt, gjennom et langt livsløp. De har sammen skapt et harmonisk og åpent hjem for seg og sine til alle tider. Derfor er det helt uforståelig for dem at politiet har funnet det riktig å sikte deres far, som overhodet ikke har noe motiv for å skulle skade sin kone, som han nærmest er helt avhengig av, og som er selveste hjertet i familien.

Skrev brev i desperasjon

Forholdet mellom Hagen-barna og Øst politidistrikt har kjølnet totalt. Tom Hagen ønsker heller ikke å stille i flere avhør.

I begynnelsen av juni omtalte TV 2 et krast brev en av døtrene hadde formulert, men aldri sendt. Nettavisen har også fått tilgang til brevet som ble skrevet i oktober 2019. Brevet var ment sendt til Riksadvokaten, landets øverste påtalemyndighet.

«Av ren desperasjon skriver jeg dette brevet til dere. Jeg er alvorlig bekymret for min mor Anne-Elisabeth Hagen og hennes muligheter til å komme hjem i live», innledes brevet.

«Jeg er bekymret for at politiet fortsetter å gjøre så alvorlige feil at oppklaringen av bortføringen av min mor vil dra langt ut i tid. Og at politiet ved sine store feilgrep, og oppførsel mot nærmeste familie, får store konsekvenser. Ikke bare for henne, men også for resten av familien.»

Da kritikken kom uttalte politiet, ved påtaleleder Hrenovica, at de ikke ønsker å ha dialog med de pårørende gjennom media. Men barnas bistandsadvokat reagerer på at verken han eller hans klienter har fått en statusoppdatering direkte av politiet.

Kihle reagerer også på at mye av informasjonen de får om saken er gjennom lekkasjer i media, heriblant Nettavisen.

- Jeg vil bemerke at mine klienter ikke mottar noen informasjon fra politiet om etterforskningen, men må lese om politiets antagelser i media, herunder blant annet at hjemmet i Sloraveien 4 antas å være et drapsåsted. Politiet nekter forøvrig undertegnede innsyn i en rekke av sakens dokumenter under dekke av at innsyn for meg vil skade etterforskningen, uttaler Kihle tydelig irritert.

Politiet opprettholder at de ikke ønsker noen dialog med de pårørende gjennom media. De opplyser også om at det er opprettet et kontaktpunkt som kan benyttes.

- Politiet har stor forståelse for at barna til Anne-Elisabeth Hagen opplever situasjonen som svært belastende og vanskelig. Vi ønsker imidlertid ikke å føre dialog med familien gjennom Nettavisen eller andre medier. I likhet med andre saker av tilsvarende karakter, har politiet i denne saken også en pårørendekontakt i etterforskningsgruppen som er tilgjengelig for de etterlatte ved behov, skriver Hrenovica.

- Bistandsadvokat Ståle Kihle har fått delvis innsyn i politiets etterforsking. Spørsmålet om ytterligere innsyn er under behandling ved Nedre Romerike tingrett. Av den grunn kan ikke politiet kommentere innsynsspørsmålet nærmere.

- Ikke mottatt dokumenter som tilsier drap

I likhet med barna er han sterkt i tvil om politiet foretar riktige prioriteringer.

- De objektive holdepunkter man har er at Anne-Elisabeth Hagen er forsvunnet fra sitt hjem, og det ble funnet et detaljert brev om løsepenger der. Videre har det vært kommunikasjon med motparten etter forsvinningen. Undertegnede har ikke mottatt dokumenter som tilsier at forsvinningen ikke er en kidnapping, ei heller har jeg mottatt dokumenter som tilsier at dette er et drap.

En annen mann i 30-årene er også siktet i saken. I midten av mai ble han pågrepet, men løslatt etter to overnattinger i arresten. Han var opprinnelig siktet for drap eller medvirkning til dette, men politiet har i praksis droppet disse anklagene.

Han er nå siktet for medvirkning til grov kidnapping. Han har hele tiden nektet enhver befatning med saken. Politiet er kjent med mannens krypto- og IT-ferdigheter, noe som var delvis av bakgrunnen for at han ble pågrepet.

Allerede i det første avhøret Tom Hagen var i, nevnte han at han kjente til mannen i 30-årene og hans kjennskap til kryptovaluta, får Nettavisen opplyst. Men Hagen sa i avhøret at han ikke husket navnet på den nå medsiktede i saken.

Antatte kidnappere har krevd ni millioner euro i kryptovaluta, cirka 86 millioner kroner med kursen fra oktober-november 2018, for å sørge for at Anne-Elisabeth Hagen returnerer i live.