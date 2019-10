Hagen-forsvinningen: Politiet mener planleggingen startet sommeren 2018

Da Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018, ble det lagt igjen et brev med løsepengekrav på nærmere 90 millioner kroner i kryptovaluta. Nå sier politiet at planleggingen kan ha startet i fjor sommer.

- Gjennom etterforskningen av dette, så har vi funnet det vi mener er forberedelseshandlinger tilbake til tidlig sommeren 2018. Dette tidspunktet er da ut ifra etterforskningen av kryptovaluta-sporet, sier politiinspektør Tommy Brøske til Dagbladet.

Hovedhypotesen til politiet er at det dreier seg om et drap, og ikke kidnapping som de først meldte. Men likevel kan de ikke utelukke at penger var en del av motivet.

Brøske sier til Dagbladet at det er mer enn bare kryptovaluta som kan tyde på en planlegging, blant annet de tidligere nevnte innkjøpene. Han viser til politiets tidligere uttalelser om sko, strips, konvolutt og brevpapir.

Fant blod

Under åstedsundersøkelsene hjemme hos Anne-Elisabeth Hagen, fant krimteknikere mindre mengder blod fra henne.

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt sier til VG at politiet går ut med opplysningen for å unngå ytterligere spekulasjoner.

Det kommer ikke fram når politiet gjorde funnet. Ifølge VG er politiet ikke ferdig med å analysere blodsporene.

– Funnet er ikke nødvendigvis spesielt oppsiktsvekkende, siden hun bodde der. Men det er en naturlig del av vår jobb å finne ut av hvilken betydning sporet har for saken vi etterforsker, sier Brøske.

Hvor i huset blodsporene er funnet, er foreløpig ikke offentlig kjent.

Brevark solgt på Clas Ohlson

Tidligere i oktober offentliggjorde politiet at både brevarket og konvolutten som trusselbrevet lå i, er solgt hos Clas Ohlson.

– Vi har engasjert eksperter på papir, og konsultert fagmiljøer og papirlaboratorier i blant annet Tyskland, opplyste politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet kan nå slå fast at konvolutten som fulgte trusselbrevet, er produsert i Tyskland og er solgt hos Clas Ohlson. Det samme gjelder brevpapiret, som imidlertid er produsert ved en papirfabrikk i Portugal.

– Vi kan ikke utelukke at brevpapir med tilsvarende tekniske kvaliteter kan være solgt andre steder, heter det i pressemeldingen.

Både trusselbrevet og konvolutten er kriminalteknisk undersøkt, blant annet for å finne tekniske spor.

– Av hensyn til etterforskningen vil vi ikke nå kommentere resultatet av disse undersøkelsene, skriver politiet.

