Hagen-saken: – Politiet har gjort relevante funn

Politiet opplyser at de har gjort funn de mener er relevante etter pågripelsen av Tom Hagen.

Etter at Eidsivating lagmannsrett 3. juni ga politiet tillatelse til å fortsette arbeidet med å ransake Tom Hagens bolig i Sloraveien i Lørenskog, har det blitt gjort relevante funn. Det opplyser påtaleansvarlig i Hagen-saken Haris Hrenovica til VG mandag.

– Jeg kan bekrefte at politiet har gjort funn som vi mener kan være relevante for å belyse saken ytterligere, sier Hrenovica.

Siktet for drap

Tom Hagen ble i slutten av april pågrepet og siktet for drap på sin ektefelle. Samtidig startet de en grundig ransaking av ekteparets bolig på Lørenskog. Politiet mener fortsatt det er skjellig grunn til å mistenke at boligen er åsted for drap.

– Vårt mål er å få svar på hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen. I tillegg til at Sloraveien 4 var hennes bolig, mener vi også at det er et åsted for en alvorlig straffbar handling, sa politiadvokaten i starten av juni.

Fant trusselbrev

Det var 31. oktober i 2018 at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra parets bolig i Sloraveien på Lørenskog. Saken ble imidlertid ikke offentlig kjent før flere uker senere, på nyåret i 2019.

Samme dag som Anne-Elisabeth forsvant fant Tom Hagen et trusselbrev i parets felles hjem. Brevet skal ha kommet fra en angivelig motpart, og var skrevet på gebrokkent norsk. I brevet sto det også blant annet hvordan Tom Hagen kunne kontakte de angivelige kidnapperne, og hvordan han skulle betale for å få Anne-Elisabeth tilbake.

Hovedhypotesen til politiet var lenge at Anne-Elisabeth hadde blitt kidnappet, og at motivet var økonomisk vinning. Den ble imidlertid endret i juni i fjor og politiet mener nå at kidnappingssporet har vært en tydelig planlagt villedning.

I april i år ble Tom Hagen selv pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone.

