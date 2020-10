Hagen-saken: Politiet etterlyser mystisk bil som var ved boligen til Anne-Elisabeth Hagen da hun forsvant

Politiet etterlyser mystisk bil som kjørte fra Anne-Elisabeths bolig dagen de mener hun ble drept.

Politiet frigir nye bilder av en mystisk bil som de mener er sentral i etterforskningen. Kameraet er plassert på motsatt side av Langvannet enn der boligen til Tom og Anne-Elisabeth Hagen ligger.

Politiet ville først ikke gå ut med videoen på grunn av den dårlige kvaliteten, men gjør det nå fordi de er interessert i tips i saken. De vet ikke hvilken bil det er eller hvem som kjørte den.

Etterforskerne har hele tiden vært svært interessert i det som vises på videoen og etterforskere i et eget prosjekt i etterforskningen, videoprosjektet, har brukt mye tid på nettopp å analysere og tolke innholdet.

Ikke lov å kjøre på gangveien

- Det har vært et sentralt mål for politiet å kartlegge alle bevegelser nær åstedet om morgenen 31. oktober 2018, og vi har innhentet store mengder videoovervåkingsmateriale, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø i en pressemelding.

- På opptak fra Hjelpemiddelsentralen synes det å være bevegelser på gangveien nedenfor Sloraveien 4 klokken 07.56 og 08.56. Bildene er imidlertid av en slik kvalitet at det er vanskelig å trekke noen sikre konklusjoner om hva bevegelsene viser. Vi er klar over at bildene er av svært dårlig kvalitet, og vi har derfor ikke gått ut med dem tidligere.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø (arkivfoto). Foto: Vidar Ruud / NTB

Den ukjente bilen syns svært utydelig, men kameraet er et par hundre meter fra boligen til ekteparet Hagen i Sloraveien i Lørenskog. Gangveien bilen kjørte på er normalt ikke lov å kjøre på.

Naboer har fortalt Nettavisen at det likevel skjer at biler kjører inn og ut der. De har også fortalt at veien i hovedsak sperres med sperresteiner. Men av og til blir disse fjernet av kommunen.

Grunnet snøfall kort tid før Anne-Elisabeth forsvant må steinene ha vært flyttet, bekrefter Lørenskog kommune til NRK.

– Vi flytter sperresteinene i forbindelse med snømåking. Når vi brøyter veien må de fjernes, sier avdelingsleder Lasse Smith i kommunalteknisk avdeling til NRK. En bil hadde ikke klart å kjøre strekningen dersom sperresteinene fortsatt sto fremme, mener avdelingslederen.

Så lenge bilen ikke er identifisert har det vært umulig for politiet å få identifisert en sjåfør som muligens kan være gjerningsmann eller medvirker.

Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat. Brukes med tillatelse.

Rødt og hvitt lys

Videoopptakene viser følgende observasjoner, ifølge politiet:

1. Kl. 07:56:01 – 07:56:19 - Rødt lys som ikke beveger seg sett på gangveien. Kl. 07:56:30 – 07:56:23 - Hvitt/lyst lys som beveger seg minimalt mot andemateplassen. Politiet antar at dette er et kjøretøy.

2. Kl. 08:56:49 – 08:57:09 – Lyst/hvitt lys beveger seg fra området andemateplassen mot Sloraveien 4. Politiet antar at dette er et kjøretøy.

I juli i år gikk politiet ut med en ny video av det de mener kan være et sentralt vitne i saken. Mannen som er fanget på videoen har ennå ikke meldt seg.



Politiet har ikke gått ut med dette bildet tidligere på grunn av den dårlige kvaliteten. Men det skal vise en bil som var ved boligen til ekteparet Hagen i tiden Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Foto: Politiet

Ifølge NRK har politiet foretatt rekonstruksjoner for bedre å kunne tolke informasjonen fra opptakene.

I juli i år gikk politiet ut med en ny video av det de mener kan være et sentralt vitne i saken. Også denne mannen ble observert kort avstand fra boligen til ekteparet Hagen dagen hun forsvant.

Mannen som er fanget på videoen har ennå ikke meldt seg. I en pressemelding tidligere onsdag uttalte politiet at det var mistenksomt at han ikke hadde meldt seg.

Mannen har fortsatt status som vitne i saken.

- Mannen som er fanget på overvåkningskameraer forsvinningsdagen, og som politiet har etterlyst, er fortsatt ikke identifisert. Det er utført flere etterforskingsskritt for å identifisere ham, blant annet er det gjennomført rekonstruksjoner for å avdekke mannens høyde.

- Resultatet av undersøkelsene knyttet til mannens høyde er ikke klare. Selv om det kan være naturlige årsaker til at mannen ikke har meldt seg, finner politiet det mistenkelig at han ikke har tatt kontakt.

Politiet mener mannen kan sitte på verdifull informasjon.