Hagens advokat sier at hans klient stiller seg uforstående til siktelsen

Svein Holden opplyser til pressen at Tom Hagen nekter straffeskyld.

Saken oppdateres.

– Han fastholder med styrke at han ikke har noe med dette å gjøre, sa Svein Holden til pressen etter at han hadde hatt et kort møte med Tom Hagen tirsdag ettermiddag.



Milliardæren ble pågrepet tirsdag morgen utenfor hjemmet i Lørenskog, da han var på vei fra boligen i Sloraveien i Lørenskog til arbeidsplassen Futurum. Senere opplyste politiet at Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen som fortsatt ikke er funnet.

Les også: Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Har vært avlyttet i flere måneder

69-åringen forsvant fra hjemmet sitt 31. oktober 2018, og det har angivelig ikke vært noe kontakt med de såkalte gjerningspersonene siden 8. juli.

Siktelsen er et resultat av en bred og omfattende etterforskning der mistanken har styrket seg over tid, opplyste politiet på en pressekonferanse tirsdag morgen. Politiet vil begjære onsdag i Nedre Romerike tingrett at Hagen varetektsfengslet i fire uker.

- Det har ikke skjedd en bortføring, vært en reell forhandlingsmotpart eller reelle forhandlinger. Det bærer preg av en tydelig planlagt villedning, sa politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt på politiets pressekonferanse tirsdag.