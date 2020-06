Hagens barn kommer med sterke anklager mot politiet i brev

I et hittil ukjent brev skrevet av et av barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen, får politiet sterk kritikk for flere forhold.

Det skriver TV 2. Brevet, som ble skrevet i oktober i fjor, ble vurdert sendt til Riksadvokaten. Dette skjedde imidlertid ikke fordi familien opplevde å ha fått forsikringer om at Tom Hagen ikke var mistenkt for å være tilknyttet forsvinningen. Les også: Hagen-avhør avbrutt på grunn av helsetilstand I brevet som TV 2 har fått tilgang til, hevdes det blant annet at politiet, angivelig ved en feil, har gitt seg ut for å være Tom Hagen og at de har kommunisert med motparten i strid med familiens ønsker. Barna anklager også politiet for å ha avlyttet telefonene deres mot deres vilje. Det hevdes i tillegg at politiet har vridd på opplysninger som barna har gitt i avhør. Øst politidistrikt er blitt forelagt anklagene og kritikken som fremgår i brevet. I en epost til kanalen skriver politiadvokat Haris Hrenovica blant annet følgende: Les også: Tom Hagens nære venn: - Familien ønsker en grav å gå til «Helt fra starten har vi hatt en bred etterforskning med flere ulike hypoteser. Det er bevismaterialet som til enhver tid styrker og svekker hypotesene. Politiet forstår at familien opplever etterforskningen som krevende, særlig i den fasen vi er i nå.» Han understreker at politiet er i en fase av etterforskningen der det er begrenset hva de kan kommentere og at de ikke ønsker å ha en dialog med de pårørende gjennom mediene. (©NTB) Les også: Anne-Elisabeth Hagen i ukjent SMS: Uttrykte at hun var oppgitt over Tom Hagen på bryllupsdagen før hun forsvant

