Haglstorm i Mexico på sommeren: - Så spør folk seg om klimaendringene finner sted

En bisarr haglstorm etterlot seg to meter hagl i en rekke bydeler i den mexicanske storbyen Guadalajara søndag.

LOS ANGELES (Nettavisen): Innbyggere i Guadalajara i Mexico fikk seg et uvanlig syn søndag. Byen har den siste tiden hatt sommertemperaturer på rundt 30 grader, men søndag inntraff en haglstorm.

Den kraftige stormen førte til at biler ble begravd under to meter hagl i minst seks bydeler.

Mens barn lekte og kastet hagl på hverandre, måtte myndighetene hente fram tungt maskineri for å rydde gater og veier i byen som ligger omtrent 1500 meter over havet

- Aldri sett maken

Nærmere 200 boliger og næringsbygg meldte om skader, og minst 50 biler ble feid bort av isras i bratte nabolag.

STORE MENGDER: Biler ble begravd i hagl i Guadalajara søndag. Foto: ULISES RUIZ (AFP/NTB Scanpix)

Det er ikke uvanlig med haglstormer fra tid til annen om sommeren, men ingenting i nærheten av søndagens storm. AccuWeather skriver at det var en historisk mengde hagl som landet i byen søndag.

- Jeg har aldri sett maken i Guadalajara. Så spør folk seg om klimaendringene finner sted. Dette er naturfenomen som aldri før er sett. Det er utrolig, sa guvernør Enrique Alfaro i delstaten Jalisco.

GUVERNØR I JALISCO: Enrique Alfaro. Foto: Twitter (@enriquealfaror)

- Alt lå til rette

Chris Westbrook, en meteorolog ved universitetet i Reading, forteller at haglstormen var et resultat av varm, fuktig luft som steg inn i atmosfæren og ble kjølt ned, så det ble formet tunge baller med is, som falt ned som hagl.

RYDDEAKSJON: Soldater og annet personell ble satt inn for å rydde gater og veier. Foto: Fernando Carranza (Reuters/NTB Scanpix)

Guadalajaras beliggenhet i høyden, stedets tørre klima og det varme været i dagene før, bidro også til at stormen utviklet seg som den gjorde.

- Haglstormer er ikke uvanlige i denne delen av verden. Det som er uvanlig, er at alle forholdene lå til rette for at en så stor mengde skulle falle på en gang, sier Westbrook til New York Times.

UVANLIG: Oversiktsbilde viser noe av det som skal ha vært en historisk mengde hagl i Guadalajara. Foto: ULISES RUIZ (AFP/NTB Scanpix)