Haiangrepet i Hua Hin: Slik kjempet nordmannen for livet

Nordmannen Werner Danielsen (54 år fra Rauma) måtte kjempe for livet etter haiangrep i thailandsk feriepariadis. Her forteller han sin historie.

HUA HIN (Nettavisen): Nettavisen møtte en sliten, men fattet Werner Danielsen på Bangkok Hospital Hua Hin etter det dramatiske haiangrepet søndag 15. april.

I sitt flotte enerom i femte etasje på det internasjonale sykehuset har Danielsen ligget i tre dager. Han må gjennom en omfattende antibiotika-kur og slipper ikke ut fra sykehuset før om ytterligere en uke.

Heldigvis har han sin samboer og forlovede, Amonrat, ved sin side. Hun hjelper til med å stelle Danielsen - til tross for at det er mer enn nok av pleiere parat.

Werner Danielsen er sliten, men fattet. Tross det potensielt dødelige haiangrepet, vil han ifølge assisterende sykehusdirektør Pongsak komme fra det hele uten varige men.

Ifølge assisterende sykehusdirektør Pongsak (se videointervju med Pongsak lengre ned i saken) har det ikke skjedd et haiangrep mot mennesker i Hua Hin-området på minst 35 år.

Ekstremt blodtap

Danielsen har fått sydd 19 sting i foten. Tre dager etter hendelsen sier legene på Bangkok Hospital Hua Hin at sårene ser ut til å gro fint.

- Med en gang jeg så skaden der sener og bein formelig fløt ut, var jeg sikker på det var hai, sier Danielsen.

- Blodet fløt rundt meg. Jeg svømte for livet til land, uten å bevege den skadete foten for mye for å begrense blodtapet. Jeg ville ikke lokke flere haier til meg. Men blodtapet var så ekstremt at jeg kjente at jeg ble svakere og svakere, forteller han blant annet.

- Enestående thaier



Han kan ikke få lovprist thaiene som hjalp ham på stranden godt nok.

- De er enestående hjelpsomme. De fikk bært meg bort fra stranda og sørget for at jeg kom raskt i ambulanse og på sykehuset. Siden har det bare fortsatt, forteller Danielsen.

På sykehuset forteller han om den beste behandling og besøk av flere prominente gjester. Blant annet regionsguvernøren, ordfører, turistsjefen, politisjefen og et par militærsjefer.

Hell i uhell



Etter tre dagers behandling kan Pongsak glede den ulykksalige nordmannen med at han etter all sannsynlighet vil bli helt frisk uten varige men.

- Danielsen har fått avrevet noen mindre sener, vevsskader og et mindre brudd. Etter den innledende behandlingen må vi nå være ekstremt forsiktige med å unngå betennelser. Thailand er et varmt land, noe som øker faren, sier Pongsak.

Danielsen er enig med legen og direktøren Pongsak, at han tross alt har vært heldig, som kommer helskinnet ut av et oksehai-angrep.

Bekreftet: Oksehai angrep nordmannen



Pongssak forteller til Nettavisen at offentlige eksperter fra Marine and Coastal Resources Department i Bangkok har studert Danielsens skader og konkludert med at de stammer fra den meget aggressive og livsfarlige haiarten oksehai. De anslår at oksehaien var ett år gammel og cirka en meter lang.

Ifølge lokale medier prøvde myndighetene først å avfeie det hele med at nordmannen hadde trådd eller falt på skarpe steiner i sjøen. Det endret seg da en loal munk postet en video på sosiale medier som viste fire haier svømmende i sjøen ved et buddhistisk tempel ikke langt fra der Danielsen ble angrepet.

Thailandske myndigheter har satt i gang en storstilt operasjon for å sikre området, melder Bangkokpost.

Livvakter og militærdroner speider sjøen, Sai Noi-stranda (der angrepet på Danielsen skjedde), er stengt i minst 20 dager og alle advares mot å svømme mer enn 20 meter fra land. I tillegg skal det pekes ut svømmesoner som skal sikres med nettingvegger.

Skjermbilde fra munkens video tatt fra sjøen like ved Khao Tao-tempelet - ikke langt fra der nordmannen ble angrepet.

Mest sett siste uken