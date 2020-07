Håkon Berg (30) omkom i dykkerulykke i Horten

Det var tidligere Høyre-representant i Tønsberg bystyre, Håkon Berg (30), som omkom i en dykkerulykke utenfor Løvøya lørdag kveld.

(Tønsbergs Blad): Navnet ble offentliggjort av hans far, Petter Berg, i en Facebook-post lørdag kveld. Der skriver Tønsbergs tidligere ordfører blant annet dette, som vi gjengir med hans tillatelse:

«Det er med ufattelig sorg og i dyp fortvilelse vi må informere om at vår nest yngste sønn, Håkon, omkom i en dykkerulykke ved Løvøya igår. Han ble fløyet til Ullevål med ambulansehelikopter hvor det ble gjort gjentatte forsøk på opplivning, men livet stod dessverre ikke til å redde.

Vår omsorg og dype medfølelse går til Stine som mistet sin mann etter fem måneders ekteskap. Vi har vært i dypt sjokk og bekmørk fortvilelse det siste døgnet, men Berit og jeg vil nå dele denne smerten med dere. Håkon har alltid vært en energibunt og viste tidlig en svært selvstendig natur.

Etter skolegang på Granly og fritid bl.a. som speider, gikk han på Greveskogen vgs. På dette tidspunktet ble hans politiske engasjement vekket, dette førte til lederverv i Vestfold Unge Høyre og bystyreplass i Tønsberg fra 2011-15. Han valgte å utdanne seg som lærer i Bergen, og hadde et rikt studentliv der, kun avbrutt av et ett års engasjement som personlig rådgiver for skolebyråden i Bergen. Han var også engasjert i Studenttinget og var valgt inn som styremedlem i Studentsamskipnaden i Bergen.

Som lærer på mellomtrinnet på Prinsdal skole i Oslo fikk Håkon utløp for alle sine evner. Han engasjerte seg dypt i enkeltelvers situasjon med iver og stor empati. Han elsket sine elever, og de elsket han tilbake. Lykken ble fullkommen da han fant sin Stine, de etablerte seg med leilighet på Lambertseter, og i februar i år ble de viet i Vallø kirke. Senest igår var han på besøk i barndomshjemmet, og trivselen lyste ut av han.

Han hadde funnet en harmoni i livet med sitt livs kjærlighet og en meningsfull og givende jobb. Det føles helt meningsløst at livet skulle avsluttes så brått, men det gir trøst å vite at han hadde bevart sitt fundament for livet her på jorden.»

En time etter at Petter Berg delte dette på sin Facebook-profil, hadde over 250 hilst familien med varme ord om medfølelse og tristhet.

