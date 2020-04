Halvdan Sivertsen i kvalmende omfavnelse med Abid Raja

Halvdan Sivertsen er motstander av alt hva regjeringa Solberg står for. Men når han fyller 70 får han blomster av kulturministeren: «Gratulerer! På vegne av hele regjeringa!» Er det noe som skurrer her?

Langfredag så jeg de siste tjue minuttene av 70-årslaget til visesangeren Halvdan Sivertsen på TV. Et fullsatt Oslo spektrum, helt sikkert en fantastisk aften.

Jeg kom inn i programmet akkurat tidsnok til å se Sivertsen framføre sin mest kjente sang, «Kjærlighetsvisa». Han skreiv den etter en krangel med kona, og Halvdan forteller rørende om tilblivelsen. Helt sikkert oppriktig, jeg tror hvert ord han sier om dette. Sangen er å finne på albumet «Nordaførr», utgitt på plateselskapet MAI i 1979. Og nå nærmer jeg meg poenget.

Plateselskapet MAI var «for alle praktiske formål» AKP(m-l)s firma. Og det var på ingen måte tilfeldig at «Nordaførr» ble gitt ut nettopp på MAI-etiketten.

Halvdan Sivertsen var en glødende radikaler på den tida, og han befinner seg garantert langt ute på venstresida den dag i dag. Jeg veit ikke sikkert, men har grunn til å tro at han aldri var organisert i ml-bevegelsen. Mitt inntrykk er at han alltid har ligget nærmere SV. Men den som ga ut plater på MAI var likevel del av hva AKP(m-l) ville betegne som «fronten». Vømmøl Spellmannslag var der. Tramteatret var der. Veslefrikk (Anne Grete Preus) var der. Geirr Lystrup. Lars Klevstrand.

Men nå snakker vi om Halvdan Sivertsen, og helt spesielt om «Kjærlighetsvisa». En fantastisk fin melodi, og en minst like fin tekst. Men den handler jo om noe! Noe som er nøyaktig like aktuelt i dag som da den ble skrevet. Dette er ikke en «nøytral sang om kjærligheten som alle kan like, en nasjonalsang». «Kjærlighetsvisa» er, ved siden av å være en nydelig kjærlighetssang, et kraftfullt politisk statement:

Men av og tel når tegnan blir for tydli

Og dem som sitt me makta gjør mæ skræmt

Når de fine ordan demmes blir motbydli

Og tankan bak e jævli dårlig gjæmt

Da har æ ei som veit at folk vil vokne

Og at vinden ifra høyre snart må snu





Hvis du ikke skjønner tegninga sånn umiddelbart, så ber jeg deg lese lyrikken en gang til. Halvdan Sivertsen skreiv den mens han venta på at kjæresten skulle komme tilbake, men i visshet om at de i tillegg til kjærligheten hadde noe annet felles:

Kampen mot høyresida i politikken.

Da blir det kanskje litt bakvendtland, når kulturministeren for en Høyre-styrt regjering gir artisten en bamseklem – «på vegne av hele regjeringa»? I mine øyne ble dette en direkte kvalmende seanse.

Og verre skulle det bli. Med gråtkvalt stemme siterte kulturministeren første vers av Halvdan Sivertsens vakre sang «Sommerfuggel i vinterland»:

Æ så dæ i går på gata, da byen lå kald og stor

Æ så du va ny i livet, æ så du va ny i nord

Og mora di bar en koffert, med alt det ho eide i

Og du gikk og bar på hennes drøm, om engang å få bli fri





Abid Raja burde tatt seg tid til å sitere slutten:

Æ håpe vi tar imot dæ, æ håpe du slepp å frys

Æ veit du kan gi oss farge, og latter og liv og lys

Æ så dæ i går på gata, da byen lå kald og stor

Æ så du va ny i livet, og æ så du va ny i nord

Begriper virkelig ikke kulturminister Radja at dette står i skarp kontrast til det faktum at hans statsminister stadig holder fast ved at «Fremskrittspartiet er mitt foretrukne førstevalg som regjeringspartner»?

Jeg skjønner at Halvdan Sivertsen ikke kunne be Abid Raja ta sine blomster å stikke dem opp et sted der sola ikke skinner. I en alder av 70 blir man gjerne høflig anlagt. Men jeg har en anelse om hva låtskriveren følte innerst inne.

Ingen – aller minst Halvdan Sivertsen sjøl – har noe å tjene på å gjøre ham til en politisk evnukk.