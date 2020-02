Halve styret i Trøndelag Ap gir seg

Sju av de femten styremedlemmene i Trøndelag Ap har sagt nei til å fortsette i styret.

Det viser en sjekk Trønder-Avisa har gjort med de sittende styremedlemmene søndag.

Hildegunn Gutvik (Trondheim), Gunnhild Tettli (Ørland), Turid Stenseth (Trondheim), Ove Sem (Skaun) og Gard Frode Holmberg (Stjørdal) opplyser til avisen at de ikke vil fortsette i styret.

Fredag ble det kjent at fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø (Melhus) og nestleder May Britt Lagesen (Steinkjer) ikke tar gjenvalg. Dermed har sju av de femten styremedlemmene sagt nei til å fortsette.

Les også: Drama i kulissene - nå er veien åpen for Trond Giske

Det at Trøndelag Aps sittende leder gir seg, kan åpne for at tidligere Ap-nestleder Trond Giske blir fylkesleder.

Ifølge Trønder-Avisa har styremedlemmene Berit Flåmo (Frøya), Bjørn Iversen (Verdal), Amund Hellesø (Nærøysund), Khalil Obeed (Levanger) og Linda Renate Linmo (Grong) sagt ja til gjenvalg. Eva Kristin Hansen (Trondheim) vil ikke dele sitt svar med avisa.

Kristian Torve (Oppdal) og Elisabeth Sundset (Trondheim) har ikke svart avisa.

Valgkomiteen som skal gi en innstilling til nytt styre til årsmøtet i Trøndelag Ap, møtes for første gang klokken 14 i Trondheim mandag.