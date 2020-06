Halvparten av korona-hurtigtestene fikk stryk

Mer enn halvparten av hurtigtestene som ble undersøkt for om de måler antistoffer for covid 19, var så dårlige at de ikke bør brukes.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Det viser resultatene av 17 kommersielle hurtigtester som er undersøkt av stiftelsen Noklus, skriver Dagens Medisin. Tre av testene fikk vurderingen «god», fem fikk «akseptabel», mens ni tester ble vurdert som «ikke akseptabel». Les også: Ny forskning: Dråper fra pusten vår kan sveve i timevis Overlege Mette Tollånes ved Noklus mener man må unngå å bruke testene som havnet i kategorien «ikke akseptabel». Alle testene i undersøkelsen er beregnet til profesjonelt bruk, ikke til selvtesting. – Hvem som helst kan importere og selge denne typen tester hvis de er CE-merket. Vi risikerer at det kommer mye dårlig på markedet om vi ikke følger med, sier hun. Hurtigtestene er laget for å avdekke antistoffer mot covid-19 i blodet slik at man kan vite om testpersonen tidligere er smittet av koronaviruset. Egenskaper som er vurdert, er sensitivitet, spesifisitet og brukervennlighet. Spesitivitet er sannsynligheten for at dem som ikke har sykdommen, blir klassifisert som friske. Jo større spesifisitet, jo mindre er sannsynligheten for et prøveresultat som feilaktig sier at en person er syk. (©NTB) Les også: Byrådslederen i Oslo bekymret for Sørenga

Reklame 10 friluftskupp du gjør på sommersalget