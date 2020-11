Halvparten må vaksineres før normalt liv

Når halvparten av de voksne i Norge er vaksinert, kan vi begynne å leve normalt igjen. Det sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Etter at nyheten om at en ny koronavaksine fra Pfizer og BioNTech skal være 90 prosent effektiv i å hindre koronainfeksjoner kom denne uken, håper flere at vi snart kan gå tilbake til livet vi hadde før pandemien.

Les også: Verden jublet for vaksinenyhet - men en dårlig nyhet for Norge ble oversett

Og det normale livet kan vi få tilbake når 50 prosent av de voksne i Norge er vaksinert.

- Vi er nok avhengige av at minst halvparten av den voksne befolkningen i Norge er vaksinert før dette viruset ikke lenger kan spre seg noe særlig og da kan vi avslutte mange av disse tiltakene vi har hatt, sier Nakstad til P4-nyhetene.

Vaksinestart i 2021

Men når vi kommer dit er fortsatt litt i det blå. Dette avhenger av hvor raskt produsentene får laget nok vaksine og hvordan viruset eventuelt vil endre seg, forteller Nakstad:

- I løpet av første halvdel av 2021 så vil vaksinen være tilgjengelig i Norge, og vi kan begynne å vaksinere befolkningen.

- Mer normalt liv om du tar vaksine

Med halvparten av de voksne vaksinert vil fortsatt viruset eksistere i Norge, og man trenger enda høyere vaksinedekning for at det skal forsvinne helt.

Les også: - Folk må forberedes på at koronatiltakene skal være lenge

Men har du tatt vaksinen kan du leve langt mer normalt enn de som ikke tar den, forklarer Nakstad:

- Ja, det er i hvert fall slik i dag at de som har gjennomgått covid-19 for eksempel de siste seks månedene, og kan dokumentere det, de slipper karantene. Og det er jo ingen grunn til at de som er vaksinert skal være i karantene dersom de har vært i kontakt med en syk person, så slike ting vil bortfalle ved vaksine.

Les flere saker fra P4-nyhetene.

Reklame Her kan du levere Eurojackpot