Hamrer løs på dansk «miljøvennlig» øl

Carlsberg skryter av miljøvennlig boksøl. Nå blir selskapet stemplet som miljøsynder.

Det er danske Extra Bladet som retter kanonene mot danske Carlsberg. Selskapet har for lengst blitt en internasjonal drikke-gigant og eier blant annet norske Ringnes og Frydenlund.

I år har selskapet markedsført de små grønne Carlsberg boksølene som miljøvennlige. Årsaken er at sekspakningen holdes sammen av lim og ikke den tradisjonelle plastikken øverst på boksene.

I en tid da verden forsøker å redusere plastforurensning, har Carlsberg kommet med sin «Snap Pack». Istedenfor å holde ølboksene sammen med plastikk, gjør Carlsberg det med lim. Det har gitt selskapet mye positiv, grønn oppmerksomhet.

Polsk øl

Blant andre Nettavisen har tidligere skrevet hvordan Snap Pack kan spare miljøet for 170 tonn med plastikk hvert år.

Nå skriver Extra Bladet at det er noe Carlsberg unnlater å fortelle sine miljøvennlige kunder: At ølet blir fraktet over 1300 kilometer til Danmark, fra byen Sierpc i Polen.

- Herfra blir de kjørt med diesellastebiler til Danmark og Norge. Ingen steder på ølboksene står det at dette er importerte, polske ølbokser. Og Carlsberg har unnlatt å regne på miljøbelastningen ved å frakte ølet fra Øst-Europa, skriver Extra Bladet.

Kommunikasjonsjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes (som altså eies av Carlsberg) bekrefter at også Norge mottar Carlsbergs nye sekspakninger som er produsert i Polen.

BRUUSGAARD: Kommunikasjonsjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes. Foto: Privat

Også polsk til Norge

- Det er satt opp et testbryggeri i Polen. Foreløpig er dette det eneste stedet som produserer Snap Pack. Hvis markedet tar godt imot produktet, så vil det bli satt opp egne linjer også i Norge, sier Bruusgaard.

Han sier at all Carlsberg-drikke solgt i Norge, blir laget i Norge. Det inkluderer også typisk dansk øl som Tuborg.

- Alle de store volumdriverne blir produsert i Norge. Så har vi noe spesialøl som vi importerer på flaske, sier han og legger til.

- Både kostnadsmessig og miljømessig er det et poeng å ikke frakte drikkevarer for langt.