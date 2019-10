Han overhørte Ukraina-samtalen - nå skjelles han ut av Trump

Oberstløytnant Alexander Vindman overhørte Ukraina-samtalen og likte ikke det han hørte. Nå skjelles han ut av president Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): Oberstløytnant Alexander Vindman fra USAs nasjonale sikkerhetsråd (NSC) er innkalt til å vitne tirsdag i en høring rundt den omstridte telefonsamtalen mellom president Donald Trump og den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.

Vindman var en av dem som overhørte samtalen mellom de to, og han likte ikke det han hørte.

Oberstløytnanten satt, ifølge ham selv, i et situasjonsrom og hørte på samtalen sammen med andre representanter fra NSC, og ansatte fra visepresident Pence’s kontor.

Ifølge Washington Post ble Vindman så «bekymret av telefonsamtalen» - at den kunne bli «sett på som partisk» - at han bestemte seg for å rapporterte samtalen inn til ledelsen i NSC.

Nyheten om Vindmans vitnemål har fått president Donald Trump til å reagere, og han gikk tirsdag ut på Twitter og angrep oberstløytnanten for blant annet å være en «Never Trumper».

- Hvor mange flere Never Trumpers vil få lov til å vitne om en hel perfekt og passende telefonsamtale, når alt man trenger å gjøre er å LESE TRANSKRIPSJONEN! Jeg visste at folk hørte på samtalen (hvorfor skulle jeg ha sagt noe upassende?) som er helt ok for meg, men hvorfor så mange? skriver Trump på Twitter.

- Vistnok, ifølge det Kurrupte Media, skal Ukraina-samtalen være tema for dagens Never Trump vitne. Var han i den samme samtalen som jeg? Det kan ikke være mulig! Vær så snill og be ham om å lese transkripsjonen av samtalen. Heksesjakt! fortsetter Trump.

Press mot Ukraina

Tre ulike komiteer i Representantenes hus er involvert i prosessen som kan lede fram til en riksrettssak. Det sentrale spørsmålet er om Trump har bedt en fremmed makt, Ukraina, om tjenester som skulle hjelpe ham politisk på hjemmebane.

Forrige tirsdag vitnet USAs fungerende ambassadør til Ukraina, Bill Taylor. Den erfarne diplomatens vitnemål underbygger anklagen om at utbetaling av militærstøtte til Ukraina ble koblet til Trumps krav om at Ukraina må starte etterforskning av rivalen Joe Biden, ifølge lekkasjer.

(Nettavisen/NTB)