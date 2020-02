Han prøvde å stoppe Geir-Inge Sivertsens etterlønn

FORSØKTE Å STOPPE: Gruppeleder for Senjalisten, Jasmin Agovic-Nordaas (innfelt), var den eneste som fra talerstolen forsøkte å stoppe etterlønn til Geir-Inge Sivertsen (H). Foto: Privat/Scanpix

- Du søker ikke om etterlønn for så å si at det ikke handler om penger. Gruppeleder for Senjalisten, Jasmin Agovic-Nordaas fnyser av fiskeriministeren.

Det blåser friskt rundt fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen. Han svarte i Debatten på NRK tirsdag at han ikke har dårlig samvittighet for å ha mottatt dobbelt lønn, etterlønn og fylkestingshonorar - selv om «det var feil». Les også: Gunnar Stavrum: - Sivertsen er ribbet for nødvendig tillit Én mann forsøkte fra talerstolen 11. desember å hindre den ferske statsråden i å få den mye omtalte etterlønnen. Den mannen var gruppeleder for partiet Senjalisten, Jasmin Agovic-Nordaas. Han og hans partifeller var nemlig de eneste som protesterte da Sivertsens etterlønn var til behandling i kommunestyret i nye Senja kommune. Påpekte lovbrudd - talte til døve ører - Vi gikk gjennom hele saksfremlegget i kommunestyremøtet. Jeg påpekte at saken var i strid med kommunelovens paragraf 8-6 og etisk gal, sier Agovic-Nordaas til Nettavisen. Som den eneste av 45 representanter, gikk han på talerstolen. - Jeg gikk på talerstolen og la frem et forslag. Hvis det ble vedtatt, hadde ikke denne saken kommet i strid med loven, sier han oppgitt. Jasmin Agovic-Nordaas (SL) fremmet endringsforslag på vegne av Senjalista: «Det gis ingen ettergodtgjøring til Geir-Inge Sivertsen etter hans funksjon som ordfører er slutt 31.12.2019,» står det i protokollen fra kommunestyremøtet. Men så skjedde det som ikke skulle skje: - Ingen i kommunestyret hadde fått det med seg eller så hørte de ikke etter hva jeg sa. 39 mot seks stemte i alle fall for rådmannens innstilling om å gi Sivertsen etterlønn. Agovic-Nordaas opplevde å tale til døve ører og beklager veldig det negative søkelyset saken kaster over Senja. Les også: - Jeg har betalt tilbake krone for krone Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (H) sitter ikke særlig komfortabelt i sin nye stol. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix) Fattig kommune - må spare 46 millioner - Dette kunne så enkelt vært unngått, hvis mitt forslag hadde blitt fulgt. Med litt mer årvåkenhet kunne vi spart Sivertsen og Senja kommune for mye kritikk, sier Agovic-Nordaas, dagen etter at han deltok i Debatten på NRK. - Hvordan opplever du all denne oppmerksomheten? - Den skulle jeg gjerne vært foruten, for dette er negativt søkelys mot Senja kommune og bruken av skattebetalernes penger. Les også: Ørjasæter: - God gammeldags grådighet For den fattige kommunen, svir saken økonomisk også. - Dette er penger vi skulle brukt på samfunnsnyttige formål i en kommune som sliter med økonomien. Vi har akkurat fått vite at vi skal spare inn 46 millioner kroner. - I tillegg øker politikerforakten med saker som dette, legger han til. - Hvordan reagerer folk på Senja? - Vi har fått utelukkende positive tilbakemeldinger siden vi sa fra og prøvde å unngå dette på en ryddig måte, sier han. Les også: Ap ber Solberg avklare om hun har tillit til fiskeriministeren Smilet har stivnet i løpet av den drøye måneden Geir Inge Sivertsen har vært statsråd. Får han fortsette? Foto: Heidi Schei Lilleås - Det høres merkelig ut - På direkte spørsmål fra Fredrik Solvang avkreftet Sivertsen i Debatten at han søkte om etterlønn fordi han hadde lyst på mer penger. Hva synes du om det svaret? - Først søker du om penger og så sier du at du ikke vil ha dem? Nei, du hører jo selv hvor merkelig det høres ut. Det skjønte jeg ikke noe av, sier han. Sivertsen, som var inhabil, var til stede på møtet sammen med rådmannen, som i sin innstilling sa at de fire ordførerne alle hadde krav på halvannen måned etterlønn selv om de var i jobb. Innrømmer feil - Vi stolte på at det var rett. Både vi i posisjon og i opposisjon hadde en feil oppfatning av regelverket, innrømmet Rolf Bjørnar Tøllefsen, kommunerepresentant for Høyre i nye Senja kommune i Debatten. - Selv om rådmannen er øverste administrative sjef, er det de folkevalgtes ansvar å sette seg inn i saker de behandler, ellers kan man ta beslutninger på feil grunnlag, påpeker Agovic-Nordaas. - Sivertsen har et moralsk og etisk ansvar i saken, selv om han ikke har brutt kommuneloven, påpeker Agovic-Nordaas. - Synes du han bør gå som statsråd? - Det er ikke min oppgave å ta en beslutning om det, det må statsministeren gjøre. Jeg hadde jo håpet at Sivertsen skulle bli en god fiskeriminister fra Senja, svarer han. Statsminister Erna Solberg (H) er på Svalbard og svarer på spørsmål fra pressen der, svarer hennes statssekretær på våre spørsmål. Hun har fortsatt tillit til Sivertsen, selv om hun syntes han burde opplyst om sitt medlemskap i Frimurerlosjen. Hun ber ham melde seg ut.