Han ville vrake Siv Jensen, men ble ekskludert: - Det er litt spesielt

Den tidligere Frp-politikeren mener han traff en nerve da han åpnet for å vrake Siv Jensen. - Ikke overrasket over at hun går, sier han nå.

I desember i fjor ble tidligere leder av Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, ekskludert fra Fremskrittspartiet, blant annet fordi han åpnet for å vrake Siv Jensen som førstekandidat på Oslo Frps stortingsvalgliste - og ønsket en lederdebatt.

Nå har Siv Jensen selv varslet at hun går av som partileder.

- Jeg er ikke overrasket over at hun går, fordi det lå kanskje litt i kortene, sier Ugland Jacobsen til Nettavisen etter at hans forslag, som møtte mye kritikk, blir en realitet.

- Som jeg sa i sommer så synes jeg ikke det var så selvfølgelig at hun skulle lede partiet videre. Men det var ting man kunne si i andre partier, men ikke i Fremskrittspartiet, konstaterer han.

Les også: Valgforsker tror Listhaug kommer i tidsnød

- Kan vært et press

Ugland Jacobsen tror Jensen har innsett at det var på tide å trekke seg.

- Det at hun går nå kan ha å gjøre med at hun selv har innsett at det er en tid for alt. Hun har gjort en god jobb i mange år for partiet, men kanskje det var på tide i lys av nye tider og nye krav, å slippe noen nye til, sier han, og samtidig legger til:

- Oppslutningen til Frp er jo ikke så veldig stor for tiden, så det kan jo hende at det har vært et intern press også. Selv om jeg utelukker ikke at det hun oppgir som grunn, faktisk er grunnen, det blir jo litt spekulasjoner.

Jensen selv har begrunnet sin avgang med at hun ønsker å gjøre noe annet, og vil ha mer tid til seg selv, sin familie og venner.

- Hvorfor mente du at det ikke var en selvfølge at Jensen burde fortsette?

- Jeg mente det var flere kandidater til et verv, og at man i demokratiets navn har litt å velge i - og poenget mitt var at man ikke kan forskuttere noe som skal gjennom flere demokratiske prosesser. Det ville vært helt feil av meg å mene det, sier han.

Les også: Dette skriver avisene om norsk politikk

- Har truffet en nerve

Ugland Jacobsen, som nå har meldt seg inn i Demokratene og er blitt fylkesleder for Demokratene i Oslo, sier han ble tatt på senga av reaksjonene som møtte ham.

- Reaksjonen kom veldig overraskende på meg. Jeg har truffet en nerve som jeg ikke var klar over selv, sier han.

- Og så går det bare noen måneder, så går Jensen av likevel?

- Det er litt spesielt, men jeg er på ingen måte lei meg for det som skjedde. Jeg sipper ikke for det, og har kommet godt igang i et parti hvor jeg er langt mer komfortabel. Det er mye lettere å forholde seg til partiet, og det er en mye større takhøyde, selvfølgelig, sier Ugland Jacobsen, og sparker mot sitt gamle parti:

- Jeg synes jo at de som jobber for partiet må kunne uttrykke sine personlige meninger i større grad enn det man kunne i Frp

I dag karakteriserer han reaksjonene som møtte ham, for en overreaksjon.

- Ble ikke akseptert

- Men i tillegg til at du ville ha en lederdebatt, var jo særlig begrunnelsen for eksklusjonen at du ønsket å dra Frp i en mer nasjonalkonservativ retning?

- Ja, det er riktig. Det mener jeg var legitimt, og hadde ikke noe med at jeg ønsket å bryte med partiets eksisterende program. Det er heller ikke så store justeringer jeg egentlig ba om, men det jeg gjorde var å lansere det for å få en debatt om det både i fylkesstyret og på årsmøtet til Oslo Frp, sier Ugland Jacobsen, og påpeker:

- At vi gjerne ville ha partiet i mer nasjonalkonservativ retning, for det ligger i tiden og er helt riktig å gjøre det nå. Det var noe jeg var forpliktet til å gjøre, nemlig å spille inn den typen ønsker i en programprosess. Men det ble ikke akseptert, og det er litt spesielt.

Les også: Frp-politiker advarer mot Listhaug: - Det siste vi trenger er en splittende leder

- Usikker på Listhaug

Ugland Jacobsen sier hans ønske har vært at Sylvi Listhaug skal overta etter Siv Jensen som partileder, som Jensen nå også har bedt partiet om å gjøre.

Han mener imidlertid at Listhaug har fått noen riper i lakken etter prosessen hun og Jensen kjørte mot ham i forbindelse med eksklusjonssaken i desember.

- Er Listhaug mer med på din linje?

- Det er jeg veldig usikker på nå. Jeg trodde jo det for et år siden. Hun har spikret litt kragen til den liberalistiske masten i Frp, hevder Ugland Jacobsen, og viser til flere uttalelser Listhaug kom med etter oppgjøret med de nasjonalkonservative i partiet.

- Nasjonalkonservativ er et begrep som jeg kjenner at jeg får litt frysninger av, for å være helt ærlig, sa blant annet Listhaug til VG.

- Jeg reagerer særlig på en avsky-uttalelse om nasjonalkonservatisme, hvor hun syntes det lignet på nazisme, men det har jo ingenting med hverandre å gjøre i det hele tatt, sier Ugland Jacobsen.

Senere har både Listhaug og Jensen gått noe tilbake på sine uttalelser.

- Faller mellom to stoler

- Så du er usikker på om Listhaug vil klare å heve Frp igjen?

- Ja, personlig så er jeg det, og det må jeg beklage. For jeg skulle gjerne ønske at det hadde skjedd, for jeg vil veldig gjerne ha et stort Frp som Demokratene kan samarbeide med. Jeg så for meg et fremtidig samarbeid med et Frp som hadde større aksept for at man faktisk skulle ta vare på Norge, sier han.

I Nettavisens februarmåling fra Sentio, er det nettopp Demokratene som stjeler flest velgere fra Frp, totalt 69.000 velgere sammenlignet med forrige stortingsvalg.

- Jeg er redd for at Listhaug faller mellom to stoler. For de fra Trøndelag som ikke vil ha henne, de er jo veldig liberalistiske og vil ikke ha henne fordi de tror hun er nasjonalkonservativ. Mens andre i partiet vil ikke ha Listhaug fordi de mener hun er for vinglete og kanskje ikke er nasjonalkonservativ, sier den tidligere Frp-eren.

Solvik-Olsen, som Jensen vil ha som nestleder, mener han uansett ikke bør bli leder.

- Hvis de har tenkt å slå seg sammen med Høyre, så kan de velge Solvik-Olsen, sier han muntert.

- Han fikk litt rett

Valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo, synes det også er interessant å se tilbake på Ugland Jacobsens uttalelser, nå som Siv Jensen selv trekker seg.

- Det er paradoksalt, for det var det han nettopp gikk ut og sa at det ikke var en selvfølge at Siv skulle stå på listen. Han fikk på en måte litt rett, sier Aardal til Nettavisen, og legger samtidig til:

- De grunnene han tenkte på, var vel kanskje ikke akseptable for de andre.

Men selv om Frp nå får nye leder, vil ikke Ugland Jacobsen tilbake til partiet.

- Det skjer ikke. Da må Frp ta et ekstraordinært initiativ, og det kommer de aldri til å gjøre. Jeg kommer ikke til å be om å bli tatt opp i Frp igjen, sier han.

Les også: Hagen utelukker ikke kamp om Oslo-plass: - Kjedelig om alt er enstemmig

Frp: - Oppsiktsvekkende

Nettavisen har bedt om en kommentar til saken fra Frp-leder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug, men Frps kommunikasjonssjef, Kjetil Løset, svarer på vegne av partiet.

- Frp har fått med seg at Geir Ugland Jacobsen fortsatt ikke har fått med seg hvorfor han ble ekskludert fra partiet. Ut over dette har vi ikke ytterligere kommentarer til ulike påstander fra ham. Han er nå medlem av et annet og konkurrerende politisk parti, nemlig partiet Demokratene. Det er derfor mer oppsiktsvekkende at Nettavisen nok en gang velger å bruke ham som politisk kommentator i saker om et parti han ikke lenger er medlem av, skriver Løset i en epost.

Fremskrittspartiet skal velge ny leder på partiets landsmøte i mai.

Reklame Nå får du hotellrom, frokost og middag for kun 795 kroner