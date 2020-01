Håndball-boikotten: Noen ganger må man legge press høyt på banen

Oslofjord Convention Center og Smiths venner utsettes nå for boikott på grunn av sitt syn på homofilt samliv. Spørsmålet blir så: Skal vi være tolerante overfor intolerante bevegelser?

Det enorme senteret i Sandefjord eies av Brunstad Christian Church (BBC), og har allerede fått mye oppmerksomhet. Nå trekker den ene håndballklubben etter den andre seg fra kommende turneringer der.

Årsaken er menighetens - som også kalles Smiths venner etter grunnleggeren Johan O. Smith - intolerante syn på homofili.

Mange håndball-ledere har reagert på dette synet, og i klubbene foregår nå diskusjoner om hvilke signaler de sender til ungdommene ved å benytte slike steder.

Programlederne Kadafi Zaman og Janne Amble satte søkelys på Brunstad Christian Centre i serien «Bak fasaden». Skjermdump TV 2

Dette har fått enkelte såkalte «markedseksperter» til å reagere: For eksempel mener NHH-professor Ola Honningdal Grytten at det i virkeligheten er klubbene som er intolerante.

- Ja, jeg vil kalle tankegangen deres totalitær, sier han til Vårt Land.

Også Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania kaster seg på, og mener det ville blitt «absurd» dersom man skulle rense sjelene til alle man handlet med.

Det er riktig. Men her er det ikke snakk om å rense sjelene til noen som helst. For sjelene i Oslo Convention Centre eller Smiths venner kan selvfølgelig mene akkurat hva de vil.

På samme måte som håndballklubbene spiller kamper akkurat der de vil.

Forbrukerboikott er et fullstendig legitimt våpen i et åpent samfunn. De fleste vil være enige i at voksne har plikt på seg til å bygge en kultur der det er trygt for barn og ungdom å stå fram akkurat som de er.

Da er det rett og slett problematisk å legge store idrettsarrangementer til steder som står for et homofili-syn som både er gammeldags - og som vi etter hvert også vet er direkte skadelig.

ÅPNING: Fra åpningen av Brunstad konferansesenter i 2004. Siden den gang har det bare vokst. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Og håndballklubber velger selvsagt selv hvem de vil handle med eller leie lokaler av.

Også Den norske kirke har de siste tiårene blitt grundig utfordret på sitt homofili-syn. Det skulle bare mangle at ikke også Smiths venner skulle bli det.

Her har rett og slett de to herrer markedsekspertene gått seg vill. Det er ikke liberalt å godta illiberale ideologier. På samme måte som det ikke er tolerant å se gjennom fingrene med intoleranse.

Og noen ganger må man legge press høyt på banen. Det vet håndballklubbene alt om.