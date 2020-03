Håndhilsing? Lær av muslimene!

På tale om koronaviruset: Kanskje er det glupere å hilse med hånda til hjertet, enn å ta hverandre i hånda?

Mange vil huske debatten som oppsto da to muslimske kvinner avslo å ta kronprins Haakon i hånda. Episoden skjedde i etterkant av angrepet på Al-Noor Islamic Centre 10. august i fjor. Kvinnene gjorde det ikke fordi de ikke respekterte kronprinsen. Deres vane var bare å hilse med høyre hånd til hjertet, istedenfor å håndhilse.

Nå viser det seg at de muslimske kvinnenes praksis kanskje kan være praktisk også for oss andre? For det sier seg vel sjøl at man lettere smittes av et ubehagelig virus ved å ta hverandre i hånda, enn å trykke høyre hånd til sitt hjerte?

I idretten har man forresten for lengst lagt vekk vanen med å håndhilse. Jeg vanker ofte i garderoben til fotballgutta i Vålerenga. Der hilser vi høflig på hverandre, hver morgen. Men ikke med å ta hverandre i hånda. Vi slår knyttneve mot knyttneve. Akkurat like høflig, og en akkurat like fin start på dagen. Og i en fotballgarderobe er det alltid noen som brygger på en forkjølelse.

Jeg tror det er et tidsspørsmål før kapteinene på fotballag innfører denne typen hilsing i forkant av en match. Og kanskje er dette noe å tenke på for oss alle? Du veit jo aldri hva den du hilser på har gjort i forveien. Det er for eksempel en kjent sak at alt for mange har for vane å ikke vaske henda etter å ha vært på toalettet.

Knyttneve mot knyttneve, eventuelt høyre hånd til hjertet. Kanskje er det framtidas måte å hilse på?