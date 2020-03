Hang opp falsk korona-plakat om påvist smitte på treningsapparater

Oslo kommune ber innbyggerne ligge unna disse apparatene. Men akkurat denne lappen var «fake news».

OSLO (Nettavisen): Alle kommunale idrettsanlegg i Oslo - også utendørs - ble 12. mars stengt ned som ett av flere tiltak for å begrense spredning av koronasmitte.

De siste dagene har det dukket opp lapper på noen utendørs treningsapparater på Ensjø. Her blir du advart mot å trene, men budskapet er illevarslende konkret: «Koronasmitte er påvist på treningsapparater».

Nyhetsstudio: Få de siste oppdateringene om koronaepidemien

- Disse lappene er ikke fra bydelen, sier bydelsoverlege Irene Teslo i bydel Gamle Oslo til Nettavisen.

A4-arket bar logoen til bydel gamle Oslo og kunne se ekte ut, men det er de altså ikke.

Stor tilstrømming - tross stenging

Budskapet til tross, folk har brukt apparatene denne uken. Det finnes andre plakater og oppslag som er ekte og som forteller at idrettsbaner og treningsapparater som dette er stengt på ubestemt tid på grunn av koronautbruddet.

Løren idrettspark og fotballbanen til Grüner fotball er noen av anleggene som har hatt utfordringer med stor tilstrømming av folk de siste dagene, melder Dagbladet.

Avisa har snakket med Heidi Sønsthagen, daglig leder for Hasle-Løren IL, som forteller at de gjør det de kan for å holde folk unna anlegget og bidra i den norske dugnaden mot smittespredning. Klubben forteller at de har hengt opp stadig flere lapper, flyttet mål og satt opp gjerder.

EKTE: Oppslag som dette er hengt opp på flere utendørs treningsanlegg i Oslo. Alle idrettsarenaer er stengt for å begrense smittespredningen av koronavirus. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Tønsberg: Stengt treningspark

I Tønsberg kommune har de stengt en tilsvarende leke- og treningspark som den på Ensjø, på grunn av smittefaren.

«I samråd med kommunen har vi i dessverre sett oss nødt til å stenge Leikvin (lekeplassen red.anm.) og treningsparken», meldte Ringshaug og Gårdbo Velforening på sin Facebook-side onsdag, ifølge Tønsbergs Blad.

Treningsapparatene ved den populære stranda Ringshaug i Tønsberg er sperret for bruk av velforeningen i området. Foto: Privat

Samme dag meldte avisen at folk allerede hadde tatt seg forbi sperringene. Det er både satt opp sperrebånd og hengt opp plakater om stengingen.

Les også: 1.742 bekreftet koronasmittede i Norge - 135 på sykehus