Hans Fredrik Grøvan: - Dette er en ren politisk overstyring

Parlamentarisk nestleder i KrF, Hans Fredrik Grøvan, er fortørnet.

GARDERMOEN (Nettavisen): KrFs landsstyremøte er i full gang.

Det er KrFs nestøverste organ, og nå finpusser de reglene for avstemming og votering fredag.

En av dem som ikke er fornøyd med agendaen slik den så ut torsdag kveld, med at man først skal avgjøre regjeringsspørsmålet, er parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan.

Grøvan vil at KrF skal fortsette som et konstruktivt opposisjonsparti på ikke-sosialistisk side.

- Ren politisk overstyring

Han vil at alle tre forslag skal likebehandles på landsmøtet fredag og vil argumentere sterkt for det i landsstyremøtet.

Fredag skal det i utgangspunktet stemmes over om KrF skal inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre, eller om de skal danne regjering med Jonas Gahr Støres Ap og Senterpartiet, med støtte av SV på Stortinget.

- Jeg tror det er viktig at vi får en voteringsorden som stiller de tre forslagene på lik linje. Med det opplegget som nå ligger på bordet, innstillingen fra landsstyret, er det ikke ivaretatt. Dette er en ren politisk overstyring for å luke ut et av alternativene. Så jeg håper vi kan få en litt mer demokratisk måte å behandle de tre forslagene på enn det det legges opp til, sa Grøvan til pressen før landsstyremøtet startet.

Dette er innstillingen fra landsstyret, som Grøvan er helt uenig i.

- Risikerer mistenkeliggjøring

Han vil også argumentere sterkt for åpen votering. I utgangspunktet er det besluttet å holde hemmelig skriftlig votering. Dermed vet ingen hvem som har stemt hva, og det kan være at delegatene ikke stemmer det de fikk som mandat fra sine fylkeslag.

- Jeg tror det er viktig for arbeidet vi skal gjøre etter 2. november når vi skal samle laget. Hvis vi legger opp til en lukket og skriftlig votering, risikerer vi mistenkeliggjøring og en dårlig start på det forsoningsarbeidet vi skal begynne med etter 2. november.

Han sa videre at alle stiller med et mandat som gjør at de selvfølgelig kan endre syn, men da må de kunne stå for det:

- De må kunne argumentere for hvorfor de endret syn utfra fargen de fikk fra sitt fylkesårsmøte.

Taus om Hareide

Grøvan vil ikke kommentere spekulasjonene rundt KrF-leder Knut Arild Hareides avgang.

- Det er en problemstilling vi får ta når den kommer, hvis den kommer, sa Grøvan.

