Hans Geelmuyden legger seg flat: - Jeg beklager rasistiske kommentarer

Han beklager på det sterkeste sine uttalelser.





PR-sjef Hans Geelmuyden tar avstand fra sin egen ordbruk i en pressemelding torsdag ettermiddag.

- Det pågår en viktig debatt om etnisk enfold i norsk medie-, reklame og kommunikasjonsbransje. Jeg kom i den sammenheng med en kommentar til bransjebladet Kampanje den 15. juni, og en annen kommentar på Facebook den 21. juni. Jeg erkjenner at begge kommentarene er rasistiske. Uttalelsen om «kebabnorsk» er rasistisk på grunn av sammenhengen uttalelsen ble fremsatt i, sier Geelmuyden.

Han presiserer at begge uttalelsene er beklaget før,men at han gjentar det slik at alle får det med seg.

- Skadelige, ufølsomme og uakseptable

Her følger Geelmuydens offisielle beklagelse:

- Jeg beklager på det sterkeste begge kommentarene, og er svært lei meg for den smerte og det ubehag kommentarene har skapt. Semantikk og språk er viktig fordi gale ord skaper fordommer. Fordommer i sin tur kan føre til hat og vold. Jeg anerkjenner at kommentarene mine var skadelige, ufølsomme og uakseptable. Jeg forstår at jeg som opinionsleder har et stort ansvar for å fremme mangfold gjennom både ord og handling, og lover i fremtiden å avstå fra rasistiske ytringer, sier han.

Ber om å bli trodd

Geelmuyden ber om å bli trodd på at disse kommentarene ikke representerer hva han står for som menneske.

- I handling har jeg i 31 år arbeidet intenst for å gjøre Geelmuyden Kiese til en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Jeg håper at både nåværende og tidligere kolleger kan bekrefte dette. Hendelsene de siste ukene motiverer meg til ytterligere innsats for mer mangfold og integrering, både i GK, og i samfunnet.