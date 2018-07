Tidligere Ap-topp Hans Kristian Amundsen er død.

- Det var den 58 år gamle Hans Kristian Amundsen som ble funnet død i Porsanger søndag kveld. Amundsen hadde vært på en joggetur og startet ut kl. 12 søndag formiddag. I 1830-tiden ble han meldt savnet av familien. Det ble da igangsatt en leteaksjon. Litt etter klokken 21.00 ble han funnet omkommet ved en skogsvei av frivillig letemannskap, skriver Finnmark Politidistrikt i en pressemelding.

Politiet sier at dødsårsak foreløpig er ukjent, men at det ikke er mistanke om at noe kriminelt har skjedd.

Amundsens kone, Karen Marie Berg, delte nyheten på Facebook:

«Nå er alt mørkt. Vår elskede pappa og kjæreste døde i går. Han dro ut på en joggetur i går formiddag og kom ikke tilbake. Jeg klarer ikke å ta innover meg at vi skal leve videre uten deg, men du vil være med oss hver dag. Vi elsker deg uendelig høyt, min kjære».

DØDE: Tidligere Ap-topp Hans Kristian Amundsen døde under en joggetur denne helgen.

– Hans Kristian var så levende til stede i alt han deltok i. Det er uvirkelig at han nå er gått bort, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

– Jeg sitter igjen med mange gode minner fra vårt nære samarbeid og vennskap, og stor takknemlighet for den innsatsen han nedla for Arbeiderpartiet gjennom flere år, fortsetter Ap-lederen.

I DAVOS: Statsminister Jens Stoltenberg (t.v.) og Hans Kristian Amundsen på kongressenteret i Davos i Sveits i 2013, der de deltok i World Economic Forum.

Ap-toppen

– Hans rolle 22 juli 2011 og i tiden etter betød mye for hvordan Norge håndterte terrorangrepet og tragedien som fulgte. Samarbeidet Hans Kristian og jeg hadde i denne tiden var avgjørende for meg personlig, og vi har vært svært nære siden, sier tidligere statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg i et uttalelse.

Hans Kristian Amundsen ble 59 år gammel. Han var pressemann før han gikk inn i politikken Han var statssekretær ved Statsministerens kontor fra 2011 og til Jens Stoltenbergs andre regjering gikk av høsten 2013.

Etter valget i 2013 fortsatte Amundsen som sekretariatsleder for Aps stortingsgruppe.

Han har tidligere vært nyhetsredaktør i Dagbladet, Finnmark Dagblad og Arbeiderbladet. Han var også sjefredaktør i fjernsynsstasjonen Nyhetskanalen, konsernredaktør i A-pressen og utviklingsredaktør i A-pressens Oslo-redaksjon, senere Avisenes nyhetsbyrå (ANB). Han var sjefredaktør og administrerende direktør i Nordlys i ni år frem til han gikk over i politikken i 2011 (Wikipedia).

