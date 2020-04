Håper å kunne teste alle med koronasymptomer i mai

Snart trappes testingen av personer med koronasymptomer kraftig opp. Samtidig ønsker helsemyndighetene å teste for antistoffer hos de som har vært syke.

OSLO (Nettavisen): Regjeringen har ambisjoner om at alle med symptomer skal kunne testes i løpet av mai. Det nasjonale målet er å utvide kapasiteten til opp mot 100.000 tester i uka i månedsskiftet april/mai, og en videre oppskalering også etter dette.

- Klare til å undersøke antistoffer

Samtidig jobbes det med tester av antistoffer hos de som har vært syke.

- Vi står klare til å gjøre undersøkelser av antistoffer, både teste utvalg i befolkning og blant de som har vært smittet. Det vil igangsettes så snart testekapasitet økes, og vi tror det er snart. Det er vi veldig opptatt av, sa Folkehelseinstituttets leder Camilla Stoltenberg til Nettavisen torsdag.

- Vil se på immunitet

- Hvorfor ønsker dere å gjøre dette?

- Vi ønsker å se på utbredelse av gjennomgått sykdom i befolkning og se hvordan sykdom utvikler seg med tanke på immunitet, sier Stoltenberg.

Viruset kan bare påvises i en kortere periode. Når du er frisk, har du ikke lenger viruset i kroppen, men du vil fremdeles ha antistoffer over en lengre tid. Testing av slike antistoffer vil gi helsevesenet og forskerne bedre oversikt over hvem som har vært smittet.

- Vi tror det å teste virus og antistoffer samtidig vil inngå i diagnostikken, og vi regner med at det kommer ganske snart, sier Stoltenberg.

TESTKAPASITETEN ØKES: Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet, håper testingen av antistoffer snart vil være i gang for fullt. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

St. Olavs får sentral rolle

Helse Midt-Norge melder i en pressemelding mandag at St. Olavs hospital får en sentral rolle når antallet tester for koronavirus nå trappes kraftig opp. Laboratoriekapasiteten må utvides og dimensjoneres for å ivareta hoveddelen av behovet for testing av i Midt-Norge.

Norge har i dag en maksimal kapasitet på 30.000 tester i uken. Det er først og fremst mangel på utstyr som har vært en utfordring, og da spesielt reagenser.

Bruker ny metode

NTNU og fagmiljøet ved St. Olavs hospital har utviklet en ny metode som gjør at testkapasiteten kan økes. Metoden skal nå tas i bruk flere steder i Norge.

Siden man startet med å teste for koronavirus i mars er 143.255 personer testet.