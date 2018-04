Håper Wara blir mindre innvandrerkritisk enn Listhaug

Antirasistisk Senter håper valget av Tor Mikkel Wara (Frp) som justisminister vil bety en mindre innvandringskritisk politikk enn det Sylvi Listhaug sto for.

– Dette er en viktig tid for å kjempe mot fiendebilder, frykt og polarisering, og Wara bør ha langt bedre forutsetninger for å være en justisminister for befolkningen som sådan enn enkelte forgjengere, sier leder Rune Berglund Steen.

Han minner om at Wara i 1993 advarte mot å bruke innvandring som et kort for å vinne velgere.

«Hensikten med å bringe temaet inn i valgkampen må være å forebygge nasjonalistiske og rasistiske strømninger, ikke bare samle stemmer. Den nasjonalistiske bølgen som vi ser komme både i Europa og Norge, burde bekymre alle anstendige politiske partier», sa Wara den gang.

– Det var kloke ord, som er minst like viktige nå. Igjen ser vi en nasjonalisme i framvekst i Europa. Vi ser også at de kreftene som Wara selv opponerte mot i Frp, har stått sterkt der de siste årene, sier Steen.

(©NTB)

