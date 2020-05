Har 45 milliarder på bok - kundene kan måtte vente et år på refusjon

Ryanairs kunder kan måtte belage seg på å vente til etter koronakrisen med å få igjen penger for kansellerte flyreiser.

Norske kunder som vil ha refusjon for kansellerte flyreiser med Ryanair bør belage seg på å vente til etter koronakrisen.

Mens Norwegian er midt i en krise som kan gi konkurs, skal Ryanair under koronakrisen ha tilgang på 45 milliarder kroner - 3,5 milliarder britiske pund, i likviditeter, ifølge nettstedet Flysmart24. Likevel skal de ha gjort det klart at ingen kunder vil få se noe til penger refundert for kansellerte flyturer ennå.

På Ryanairs nettsider heter det blant annet:

«Kunder som velger å ikke akseptere å flytte reisen gratis, eller et gavekort, får refusjonen sin når tiden er inne, når denne krisen er forbi. I løpet av de kommende ukene og månedene vil vi jobbe hardt for å behandle refusjonsforespørsler så raskt vi kan», skriver de på nettsidene sine.

Et søk på Twitter viser at det er mange frustrerte kunder som etterlyser nå etterlyser refusjon for sine kansellerte flyreiser.

Ifølge Independent har det vært en del forvirring rundt tilbudet til Ryanair. Passasjerer skal nemlig senere ha fått en mail der det ser ut til å ikke være annet valg enn å velge gavekortet, for så å få tilbake pengene om et år.

- Vær oppmerksom på at denne kupongen er gyldig i 12 måneder og kan brukes til fremtidige reiseplaner. Vær oppmerksom på at om du ikke bruker kupongen før utløpsdatoen vil du motta full kontant-refusjon.

Ifølge Independent mener Ryanair, slik de forstår, med dette ikke å si at en må velge å bruke tilgodelappen, men det skal være en påminnelse. En talsperson påpeker overfor avisen at det tar lengre tid med utbetalinger enn vanlig, da de behandler langt flere henvendelser, og har langt færre på jobb.

- Ryanair tilbyr tilgodelapper og gratis flytting, da dette er automatisert og vil gi kundene et alternativ.

På nettsidene sine skriver Ryanair at prosessen med å refundere tar langt lenger tid enn vanlig, da de har mer enn 1.000 ganger så mange kanselleringer å behandle, samt at de har 75 prosent færre ansatte på plass enn til vanlig på grunn av avstands-regler.

