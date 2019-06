Har au pair-ordningen livets rett?

Før man tar steget for å fjerne au pair-ordningen helt, så mener jeg man bør revidere ordningen og gi vertsfamiliene to valg.

Av Jovie Pangsiw Edvardsen

LO-leder Jørn Eggum har nå gått ut og krever at au pair-ordningen avvikles. Før man tar steget for å fjerne au pair-ordningen helt, så mener jeg man bør revidere ordningen og gi vertsfamiliene valget mellom følgende:

Ønsker de hushjelper som vil lage mat, vaske huset og vinduer, og samtidig passe på og ta vare på deres barn, hunder og katter?

Eller trenger de egentlig bare de fem timene om dagen med omsorg for sine barn som ikke går i barnehage?

Moderne slaveri

Det er på tide å forandre ordningen gjennom at jobbens beskrivelse må ha to grader, enten som au pair eller som hushjelp. Hvis det er en hushjelp de trenger må lønn og arbeidstid være regulert i henhold til loven. Hvis ikke er jeg dessverre enig med LO-lederen som har sagt at au pair-ordningen fort blir moderne slaveri.

Det at Norge ønsker å bli sett på som et land der ingen trenger hushjelp, er bare absurd. Hvis begge foreldrene jobber fullt og ikke har tid til barn og hus, men betaler skatt, er det bare systemet som skaper denne uheldige og urettferdige behandlingen av au pairene.

Hvis dette er det samfunnet Norge vil bygge fremover, så må de også være ansvarlig overfor de som ønsker å jobbe ærlig og redelig i Norge. Hvis dere vil fjerne au pair-ordningen på grunn av overforbruk av enkelte au pairer, hva da med de andre au pairene som kommer som virkelig vil bruke au pair-ordningen for å oppleve kultur og språkutveksling?

Snarvei uten kartlegging

Slik jeg ser det er politikere opptatte med å ordne dette gjennom å ta en snarvei, uten å kartlegge opplevelser og erfaringer fra de som det gjelder, nemlig norske husstander og au pairene.

Dette er faktisk det noen av au pairene var redd for - at myndighetene skal legge ned ordningen - derfor har det for mange vært en høy terskel for å stå frem med hva de opplever som ikke er bra.

Det å bare legge ned ordningen er å bagatellisere au pair-ordningens egenverdi i samfunnet, og som gir et økonomisk løft både for kvinnene fra fattige land, så vel som for samfunnet totalt, siden det gjør det mulig for begge foreldre å være i full jobb, der det ellers ikke hadde vært mulig.