Har du koronasymptomer, men får ikke test? Slik forholder du deg

(Sande Avis) Fredag ettermiddag er det bekreftet 900 koronasmittede i Norge, ifølge nettstedet Worldometers. Også utbruddet av den velkjente influensaen på en topp nå.

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet i forrige uke, har over 61.000 nordmenn fått influensadiagnose av lege til nå denne sesongen, skriver Sande Avis.

Disse kan testes

Influensa og koronasykdom har ifølge Folkehelseinstituttet tilsvarende symptomer – særlig feber og hoste og eventuelt sår hals. Derfor er ikke overraskende pågangen på tester stor. Men kriteriene er strenge – ifølge siste oppdatering, er følgende kvalifisert for korona-test:

De som har vært i et risikoområde.

De som har vært i kontakt med en smittet, og har luftveissymptomer.

Det er i tillegg anbefalt at de som er nærkontakter og i hjemme-karantene skal vurderes for test dersom de utvikler tydelige symptomer på en kraftig luftveisinfeksjon.

Samtidig er det kjent at nordmenn de siste dagene er blitt innlagt med korona-smitte uten at smittekilden har vært kjent, blant annet ved Sykehuset i Vestfold denne uken, ifølge Tønsbergs Blad.

Som om du har korona

Så hvordan bør du forholde deg dersom du frykter du er smittet av korona, men ikke får test?

– Forhold deg som om du skulle være i karantene med korona-smitte. Hold deg hjemme i ro og fred og prøv å ikke være i nærkontakt med mennesker utenfor husstanden mer enn absolutt nødvendig. Og hold kontakt med fastlegen, sier Ole Johan Bakke, kommuneoverlege i Holmestrand kommune.

– Hvor lenge bør karantenetiden vare dersom en har symptomene, men ikke er påvist korona-syk?

– Seks-åtte dager etter at en er blitt frisk, men det forutsetter berettiget mistanke om koronasykdom. Er ikke den forutsetningen til stede bør en kunne gå på to dager etter symptomfrihet, svarer Bakke. Han erkjenner at det er vanskelig å vite hva som er hva, og at det derfor kanskje er best å forholde seg til seks-åtte dager.

– Hva med friske familiemedlemmer – er de også omfattet av karantene-oppfordringen?

– Nei, kun hvis den syke er påvist korona-syk, svarer kommuneoverlegen.

Kommuneoverlege Ole Johan Bakke mener samfunnet bør ta stilling til om det er mulig å senke terskelen for korona-testing

– Bør ses på

Han forklarer at årsaken til det trange nåløyet for testing handler om mangel på testreagenser i laboratoriene.

– Logikk tilsier at de strenge kriteriene gjør at vi ikke får kartlagt dette godt nok, og man burde slik sett åpne opp for å teste på symptomgrunnlag. Dette er et spørsmål som samfunnet bør ta stilling til, sier Bakke. Han utelukker ikke at det vil skje endringer i kriteriene i tiden fremover.

For øvrig minner han alle om å følge helsemyndighetenes råd om hygiene, samt være forsiktig i møte med andre mennesker – spesielt hvis du eller den du møter mistenker en luftveissykdom.