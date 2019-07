Har funnet E.coli i drikkevann i Fana

Beboere i Bjøllebotn i Fana må koke drikkevannet etter funn av bakterier.

(Bergensavisen): – Det er gjort funn av E.coli-bakterie i vannet, sier fagdirektør Magnar Sekse i vann- og avløpsseksjonen til Bergen kommune til BA.

Derfor er det sendt ut kokevarsel til de som bor i Bjøllebotn i Fana. Vann som er utsatt for E.coli må fosskoke før det brukes som drikkevann. (Fakta om E.coli i bunnen av saken.)

– Varselet er sendt ut til 251 personer som er registrerte i området, sier Sekse.

Bjøllebotn ligger landlig til, ikke langt fra Ulsmåg. Det er kun i dette byggefeltet det er sendt ut kokevarsel. Nabolaget har et eget høydebasseng i toppen av byggefeltet, som får vann fra Sædalen vannverk.

– Det er prøvepunktet fra bassenget i Bjøllebotn som har fått påvist E.coli. Vår vurdering er at det kun er Bjøllebotn som er berørt, sier Sekse.

Finner E.coli opp til to ganger i året

Han forteller at de ikke vet årsaken til at bakterien har dukket opp i drikkevannet, men de har mannskap som jobber i området onsdag ettermiddag.

– Vi spyler ut ledningsnettet nå, og har tatt nye prøver. Så får vi en ny status i morgen formiddag, sier Sekse.

– Med hendelsene som nettopp har vært på Askøy, er det grunn til å være bekymret for dem som bor der?

– Det er umulig å svare på. Grunnen til at vi sender et kokevarsel, er fordi det ikke skal skape problemer, sier Sekse.

Han forteller at de ikke vet om det er funnet andre bakterier i vannet, men funnet av E.coli er ikke unikt.

– Vi finner kanskje E.coli to ganger i året i hele kommunen. Andre år finner vi ikke bakterien på prøvene, sier Sekse, som forklarer at det betyr at mellom 99,9 og 99,8 prosent av prøvene av drikkevannet i Bergen kommune er gode.

Vil ikke ta sjanser

– Bør de som har drukket av vannet være bekymret?

– Det er umulig for meg å svare på. Det er et helsespørsmål. Det har vært episoder tidligere, uten at vi har registret sykdom, men vi kan ikke garantere noe. Derfor ønsker vi at folk skal koke vannet, for å ikke ta noen sjanser, sier Sekse.

Bergen kommune opplyser at de jobber med å gjenopprette kvaliteten på vannet, og at de vil gi innbyggerne beskjed så fort som dette er gjort.

