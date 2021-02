Har gjennomført verdens første vellykkede transplantasjon av hender og ansikt

22-åring har fått nytt liv etter at han fikk nye hender og ansikt etter en bilulykke. Vi advarer om sterke inntrykk lenger ned i saken!

I juli 2018 sovnet 20 år gamle Joe Dimeo bak rattet. Han mistet kontroll over bilen som traff et fortau, før den snurret rundt. Så begynte den å brenne.

En forbipasserende dro Dimeo ut av det brennende vraket, men da hadde han allerede store skader. Nesten 80 prosent av kroppen hans hadde tredjegradsforbrenninger.

Dimeo gjennomgikk rundt 20 operasjoner etter ulykken, men skadene var fremdeles alvorlige. Fingertuppene hans var amputert, og han hadde verken lepper eller øyelokk - noe som kraftig påvirket både syn og daglige aktiviteter.

Nytt ansikt og nye hender

Nå har Dimeo, som nå er 22 år gammel, gjennomgått en ny operasjon. Han har fått nytt ansikt og nye hender, under én og samme operasjon. Det er første gang i verden at en slik operasjon er vellykket, det skriver NYU Langone Medical Center i en pressemelding.

Operasjonen varte i rundt 23 timer, og over 140 mennesker var på en eller annen måte involvert.

- Joe var en ideell kandidat for denne operasjonen, han er ekstremt motivert og dedikert for å få tilbake den selvstendigheten han hadde før ulykken, sier legen som utførte operasjonen, Eduardo D. Rodriguez.

NYU Langone Medical Center skriver at det har blitt forsøkt å gjennomføre en operasjon hvor både ansikt og hender transplanteres samtidig to ganger tidligere, uten hell.

Ren flaks

At Dimeo i det hele tatt kunne opereres er ifølge Rodriguez et lite mirakel. Da han først ble skadd i ulykken fikk han nemlig flere blodoverføringer og hudtransplantater, og immunsystemet ble veldig sensitivt. På grunn av dette var det bare seks prosent sjanse for å finne en passende donor.

- Å finne den perfekt donoren til Joe var som å lete etter nåla i høystakken, sier Rodriguez.

Dimeo forteller at han er takknemlig for hva donoren og hans familie har gjort for han når de selv har hatt det tungt.

- Dette er en gave du bare får en gang i livet, og jeg håper familien kan finne noe trøst i at en del av donoren lever videre med meg, sier han og fortsetter:

- Foreldrene mine og jeg er veldig takknemlige for at jeg har fått denne nye sjansen.

Et eget studio, LaGuardia Studio, lagde ved hjelp av en avansert 3D-printer et tilnærmet likt ansikt og hender til donoren, for å gjenopprette hans identitet etter at organene ble fjernet.

