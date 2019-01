Har Høyre og Lae Solberg sovet i timen?

Søndag 20. januar kunne vi lese i Nettavisen at Oslo Høyre og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg går til valg på å fjerne den «håpløse» totimersregelen, parkeringsregelen som de borgerlige innførte i sin tid.

Innlegg av Sirin Stav, vara i samferdsels- og miljøkomiteen og kandidat til Oslo bystyre for Miljøpartiet De Grønne

Det er nesten litt morsomt å lese at Høyre vil gå til valg på å fjerne en regel som allerede er fjernet i store deler av indre by, i forbindelse med innføringen av beboerparkering.

Etter innspill fra NHO er totimersgrensa også borte fra næringsparkeringsplassene som byrådet har fått på plass i sentrum. Disse plassene er dedikert håndverkere og andre som har bilen som arbeidsverktøy. Antallet HC-plasser i sentrum har også økt med omlag 50 plasser fra 83 i 2016 til ca.130 i dag, i samråd med Handikapforbundet.

Egentlig er det ganske oppsiktsvekkende at Lae Solberg som leder av Samferdsels- og miljøkomiteen har sovet såpass mye i timen. Jeg antar at vi bør servere mer kaffe under møtene, men alt dette har vært omtalt flere ganger i media.

Da Høyre selv innførte totimersregelen var formålet å øke sirkuleringen av biltrafikken og med det handelen. Heldigvis har vi nå et byråd som forstår at bylivet og handelen styrkes bedre ved å legge til rette for myke trafikanter, kollektivtransport og næringslivet enn ved at folk skal kjøre fra butikk til butikk med privatbil midt i byen.

Forskningen og tallenes tale er klar. Den siste undersøkelsen i Oslo viser at antallet fotgjengere i sentrum økte med omlag 10 prosent på ett år, mens handelen økte med 3,7 prosent. Nesten 50 prosent flere oppholder seg i sentrum og Oslofolk flest trives godt i sentrum og er positive til endringene.

Hvis Høyre ikke har større planer for byen enn å gå til valg på å fjerne en regel som langt på vei er erstattet med bedre ordninger, så er det vel bare å la byrådet fortsette arbeidet for en grønnere og mer menneskevennlig by.