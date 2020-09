Har kartlagt skjenkeregler i Europa: - Norge er ikke en ekstremvariant

Regjeringen har kartlagt praktiserende skjenkerestriksjoner i ti europeiske land. Her er resultatet.

Den 9. august ble det innført nasjonal skjenkestopp etter midnatt ved landets serveringssteder. På en pressekonferanse onsdag ettermiddag ble det kunngjort at skjenkestoppen blir videreført.

Smitteverntiltaket har blitt møtt med blandet kritikk. Tilhengerne mener tiltaket bidrar til dempet smittespredning i samfunnet, mens kritikerne mener tiltaket kan virke mot sin hensikt.

Kritiske røster, gjerne representert ved utelivsbransjen selv, mener tiltaket fører til at festglade mennesker søker seg til andre typer arrangementer hvor smittefaren er langt større enn ved smittevernregulerte vannhull. Det gjelder for eksempel hjemmefester, nachspiel og ulovlige festarrangementer.

Enkelte har trukket paralleller mellom den mye omtalte «grottefesten» og skjenkestoppen.

Inngangen til grotten hvor sju personer trolig ble kullosforgiftet og deretter sendt til sykehus etter en fest inne i grotten/bunkeren på St. Hanshaugen natt til søndag. Foto: Jil Yngland (NTB scanpix)

Helse- og omsorgsdepartementet har gjennomført en kartlegging av nabolandene og enkelte europeiske lands praktiserende skjenkerestriksjoner knyttet til smittesituasjonen.

Det er norske ambassader som har innhentet informasjonen, som gjelder per 25. august.

Kartleggingen ble offentlig tilgjengelig onsdag, etter at stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) stilte et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

«Har statsråden oversikt over hvordan skjenkeregelverket er tilpasset smittesituasjonen i andre europeiske land?» spurte Stensland.

Statsråden svarer følgende: «Helse- og omsorgsdepartementet foretok 25.08.2020, ved hjelp av en rekke norske ambassader, en kartlegging av nabolandenes praksis med hensyn til skjenkerestriksjoner. I tillegg til de nordiske landene, kartla vi også noen andre europeiske lands regler.»

Helse- og omsorgsminister Bent Høie under en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- Fint med en avklaring

Stensland sier til Nettavisen at han synes det er fint med en avklaring på at tiltak som skjenkestopp også praktiseres i flere andre europeiske land.

- Jeg mener at sånn som situasjonen var i august, var det riktig å innføre skjenkestopp. Det skjedde etter blant annet innspill fra kommuneleger som sa det var vanskelig å drive smittesporing med utspring fra utesteder. Jeg mener det var et riktig tiltak å få på plass, sier Stensland.

- Jeg hører selv at dette er tiltak som brukes i andre land. Kartleggingen viser at det ikke er en ekstremvariant i Norge. Tvert imot er det noen land som har strengere tiltak enn Norge. Så dette var en grei avklaring, sier han.

- Jeg synes det også kommer gode argumenter mot skjenkestopp, og regjeringen har sagt at de skal revurdere dette tiltaket. Men de må se på helheten. Vi har en uoversiktlig smittesituasjon, og vi må ikke slippe opp for tidlig, understreker Stensland.

Helsepolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen (Høyre)

Landene som regjeringen har kartlagt, er Danmark, Sverige, Island, Finland, Tyskland, Italia, Belgia, Hellas, Storbritannia og Frankrike.

Danmark

I Danmark er det besluttet at nattklubber og diskotek, altså serveringssteder med dansegulv og få sitteplasser, skal holdes stengt fram til 31. oktober. Denne typen steder kan imidlertid få åpne dersom de foretar endringer som gjør at de overholder retningslinjer som er pålagt restauranter og barer.

I Danmark kan barer, restauranter og kafeer holdes åpent til klokken 02.00. Men det forutsetter at det ikke slippes inn nye gjester etter klokken 23.00 på kvelden. Dersom nye gjester slippes inn etter klokken 23.00, må stedet stenges ved midnatt.

Samtidig er det innført lokale tiltak i Danmark. I Århus og Silkeborg er det innført begrenset åpningstid for serveringssteder til midnatt. Dette skyldes lokale smitteutbrudd.

Sverige

I Sverige er det vedtatt en ny lov i juli som pålegger serveringssteder som barer, kafeer og restauranter å innføre tiltak som hindrer spredning av koronaviruset. Kommunen har myndighet til å stenge serveringssteder som ikke overholder lovverket. Reglene innebærer blant annet at servering skal kun skje til gjester som sitter ved et bord eller ved en bardisk, det skal være en forsvarlig avstand mellom gjestene og en begrensning på antall besøkende. Serveringsstedene pålegges også å innføre en forsvarlig køordning som hindrer smittespredning.

Det har vært en rekke fester i parker de siste ukene, spesielt i forbindelse med fadderukene på ved høyskoler og universiteter. Foto: Eivind Senneset (NTB scanpix)

Island

På Island må alle serveringssteder, som tilbyr alkohol, stenges klokken 23.00. Serveringsstedene er også pålagt å ivareta smittevernregler som to meters avstand mellom gjestene, samt at antall gjester i et lokale ikke overstiger 100. Overflater må dessuten desinfiseres regelmessig. Islandsk politi har foretatt jevnlige kontroller, som i enkelte tilfeller har ført til at serveringssteder har blitt stengt.

Finland

Koronarelaterte skjenkerestriksjoner i Finland ble opphevet i sommer. Derimot er det retningslinjer som tilsier at det skal tilrettelegges for at gjester har egen sitteplass, at det holdes tilstrekkelig avstand til andre gjester og at det er tilrettelagt for god håndhygiene.

Tyskland

I Tyskland er det myndigheter på lokalt nivå som har ansvaret for skjenkebestemmelser. Men Robert Koch Instituttet, som er den tyske varianten av Folkehelseinstituttet, vurderer å utstede nasjonale anbefalinger om skjenkerestriksjoner for å dempe smittespredning.

På lokalt nivå i Tyskland er det innført skjenkerestriksjoner i flere byer og kommuner i delstaten Hessen. Barer og restauranter må stenges ved midnatt i Stadt Offenbach, Kreis Hanau, Maintal, Bruchköbel, Erlensee, Neuberg og Nidderau.

I Hamburg har lokalmyndighetene innført en såkalt alkoholforbudssone fra 20.00 på kvelden til 06.00 om morgenen på fredager og lørdager. Forbudet gjelder i det som omtales som partyområder, altså områder i byen der det er mye mennesker og festing i gatene.

Det er fortsatt tillatt med skjenking på serveringsstedene, men kiosker, butikker og bensinstasjoner får ikke lov til å selge alkohol.

Italia

Det er ikke innført skjenkerestriksjoner på nasjonalt nivå i Italia. Derimot har myndighetene beslutte å holde diskoteker og nattklubber stengt. På lokalt nivå finnes det lokale tiltak som skal begrense salg av alkohol. Det kan for eksempel være forbud mot salg av alkohol etter et gitt klokkeslett, hvor det i noen tilfeller er skjenkestopp etter midnatt.

Alle serveringssteder i Italia er pålagt krav om bordplassering, forsvarlig avstand mellom gjester og tilrettelagt for god hygiene.

Frankrike

I Frankrike er det kun nasjonale skjenkerestriksjoner for diskoteker som ikke ble gjenåpnet etter nedstengningen i mars måned (som skulle holdes stengt til minst 1. september).

Utover det er serveringssteder ikke pålagt noen skjenerestriksjoner så lenge de overholder anbefalte hygiene- og smittevernregler. Det kan imidlertid innføres restriksjoner på lokalt nivå i områder der det er høy smitteaktivitet. Det vurderes blant annet å stenge barer og restauranter i Paris, men per 25. august var det foreløpig ikke fattet noe slikt vedtak.

Belgia

I Belgia er det innført føderale retningslinjer om at serveringssteder må stenge senest klokken 01.00, og være stengt i minst fem timer. Lokale myndigheter kan selv gjøre egne tilpasninger. I Brussel praktiseres skjenkestopp etter midnatt.

Det er også innført alkoholforbud på strender i Vest-Flandern fram til 30. september.

Storbritannia

I Storbritannia har det vært enkelte variasjoner i virushåndteringen mellom riksdelene England, Skottland, Wales og Nord-Irland. De fleste serveringsstedene som har vært underlagt restriksjoner på riksdelsnivå, er nå opphevet. Samtlige puber, kafeer og restauranter ble stengt i England i mars, men ble gjenåpnet i begynnelsen av juli måned. Det er imidlertid pålagt begrensinger som skal minke kontakt mellom gjester og personell. Alle nattklubber og diskoteker er stengt. I Skottland ble puber og restauranter gjenåpnet i midten av juli.

Bransjen er bedt om å oppbevare kontaktinformasjon til gjester i 21 dager, live-underholdning er ikke tillatt, samt at det er innført lydnivårestriksjoner med hensikt å unngå roping og hevede stemmer blant gjester.

Det er også innført restriksjoner på lokalt nivå som følge av lokale smitteutbrudd. Råd om sosial distansering har blitt skjerpet i blant annet Leicester, Greater Manchester, Lancashire, og West Yorkshire. I Aberdeen ble barer, puber og restauranter holdt stengt fra 5. august til 26. august.

Hellas

I Hellas holdes kafeer, barer, restauranter og nattklubber stengt fra midnatt til 07.00. Det må være sitteplasser for gjestene, og kun fire gjester ved hvert bord. Et unntak er familie. Da tillater de seks personer ved hvert bord. Det skal være tre meters avstand mellom bord innendørs, og to meter utendørs. Det er fortsatt tillatt med alkoholsalg i nattåpne butikker og kiosker.