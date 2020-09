Har oppdaget mer enn 12.000 mutasjoner av koronaviruset - derfor kan en mer smittsom variant være gode nyheter

Noen mener at viruset allerede har blitt svakere.

Smittetallene skyter til himmels i hele Europa, men dødsfall ser ikke ut til å følge etter i samme fart.

Dette har fått stadig flere til å stille seg spørsmålet om koronaviruset har blitt mindre alvorlig enn det var tidligere.

I Frankrike har blant annet den omstridte mikrobiologen Didier Raoult den siste tiden fått oppmerksomhet for å teoritisere om sju nye mutasjoner av viruset som har dukket opp er mer smittsomme, men mindre dødelige enn tidligere.

Så langt ser det ut til at påstandene om snillere utgaver av viruset er nettopp påstander, men det er ingen tvil om at koronaviruset i aller høyeste grad muterer:

- Den eventuelle betydningen av de forskjellige genetiske undergruppene for virusets egenskaper er ennå uviss, skriver Folkehelseinstiuttet i sin siste rapport.

Over 12.000 variasjoner av viruset

Og viruset finnes i vært mange varianter:

- Til tross for at viruset muterer sakte, har forskere katalogisert mer enn 12.000 mutasjoner av SARS-CoV-2-genomet, skriver Nature i en gjennomgang av virusets mutasjoner.

I Norge har det vært stor utskifting av hvilke varianter som har vært mest vanlig over tid. Folkehelseinstituttet har laget denne illustrasjonen for å vise endring over tid:

Andel genetiske undergrupper av koronaviruset fordelt på måned for prøvetaking i Norge. Foto: (FHI.)

- Men forskere kan oppdage mutasjoner raskere enn de kan forstå dem. Mange mutasjoner har ingen påvirkning på virusets evne til å spre seg eller skape sykdom, fordi de ikke endrer formen på proteinet - og de mutasjonene som faktisk endrer formen på proteinet har størst sjanse for å skade viruset, fremfor å forbedre det, legger Nature til.

Det er særlig én mutasjon som har fått forskernes oppmerksomhet: En mutasjon kalt D614G, som påvirker virusets famøse piggprotein. Mutasjonen, som dukket opp for første gang i månedsskiftet januar/februar, tok i løpet av kort tid fullstendig overhånd.

Ifølge Nature dukket denne varianten opp i stadig flere prøver tatt ut gjennom pandemien, og ble i sommer nærmest enerådende, men man har fortsatt ikke klart å påvise at mutasjonen virkelig gjør noen endring til eller fra.

Mutert versjon kan være «immun»

At viruset muterer kan ha både positive og negative effekter.

For eksempel kan en mutasjon gjøre at en vaksine ikke lenger er treffsikker - eller at antistoff-behandlinger som snart er på vei ikke vil treffe.

Ifølge Nature har forskere ved Rockerfeller University genmodifisert seg frem til en virusvariant, basert på allerede oppdagede mutasjoner, som ikke lar seg stoppe av antistoffene kroppen har produsert etter å ha gjennomgått en vanlig covid-19-infeksjon.

Hvis en slik variant skulle spre seg vil det i så fall bety at man kan bli infisert på nytt, og at vaksineutviklingen må rykke tilbake til start.





Mer smittsom variant av viruset kan være gode nyheter

Men mutasjon av viruset kan også være svært gode nyheter. Det forskerne til dels håper på er hva som skjedde med spanskesyken for 100 år siden: Det gikk fra å være ekstremt dødelig, til å ende opp som en av sesonginfluensaene.

- Når viruset infiserer mange mennesker, så har det en tendens til å bli mindre dødelig og mer smittsomt, forteller Donald G. McNeil, som er New York Times ekspert på covid-19.

Han forklarer mekanismen slik:

- Hvis viruset muterer i kroppen min og blir mer dødelig, så har jeg to varianter av viruset i kroppen. La oss si at jeg så smitter smitter en person med hvert av virusene: Det er det større sannsynlighet for at personen som får den mer dødelige varianten vil gå hjem, legge seg i senga og dø. Personen som får den mindre dødelige varianten har større sannsynlighet for å gå på et diskotek og infisere 40 personer, sier han.

- Og hvis dette skjer mange nok ganger, vil alltid viruset naturlig bevege seg mer i retning av å være mer smittsomt, men mindre dødelig, fordi det alltid er den som spres mest når viruset deler seg.

