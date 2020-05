Har samlet inn over én million til Alexanders familie

På under to døgn har innsamlingsaksjonen for familien i Bjørnafjorden bikket én million kroner.

(Bergensavisen): Familiemannen Alexander Heggland døde av koronavirus i helgen etter flere ukers intensivbehandling på Haukeland sykehus. Ved 2130-tiden tirsdag var det samlet inn over én million kroner til hans etterlatte. Pappa til seks Alexander Heggland og konen Heidi har fire barn sammen. I tillegg har de to fosterbarn. Barna er i alderen 4-22 år, og tre av barna lider av en alvorlig muskelsykdom som gjør at de er delvis avhengige av rullestol. Alexander beskrives som en snill og oppmerksom far som taklet et travel hverdag med ro og glimt i øyet. 41-åringen ble smittet av covid-19 tidlig i mars. Han fikk raskt problemer med pusten, og ble lagt i respirator. Fredag døde han. Les også: Mannen som oppdaget ebola ble korona-syk - det han opplever skremmer ham Rørt av støtten Innsamlingsaksjonen ble startet av Linda Helen Lundekvam som er en venn av familien. – Vi håpte på 20.000 kroner. Det fikk vi etter 15 minutter. Jeg er helt overveldet og rørt over all denne støtten, sa hun til BA på mandag. Innsamlingsaksjonen for Alexanders familie var tirsdag den mest populære hos nettstedet Spleis. Den ble opprettet natt til mandag, og bikket altså én million allerede dagen etter. – Vi er ydmyke over at vår tjeneste kan brukes til å vise omtanke og medfølelse overfor enkeltmennesker som har kommet i en vanskelig situasjon, sier Bjørn Kjetil Hellestræ. Han er daglig leder i Spleis som leveres av Sparebank 1. Innsamlingsaksjonen for Alexanders familie er en av de som har samlet inn mest penger i løpet av 24 timer i år. Les også: Tidligere FHI-forsker knallhardt ut mot regjeringens koronatiltak: - Fryktelig dårlig gjennomført