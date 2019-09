Har sendt ut farevarsel for kraftige regnbyger

Venter 20-25 millimeter på én time i Østfold og Vestfold.

Et lavtrykk skal passere Sør-Norge de neste dagene. Det vil føre med seg regn og regnbyger mange steder, ifølge Meteorologisk institutt.

Torsdag ventes det etter hvert oppholdsvær og en del sol på Sør- og Østlandet.

Tirsdag formiddag la Meteorologisk institutt ut et gult farevarsel for onsdag. Varselet gjelder for Vestfold og Østfold. Her ventes det kraftige regnbyger med torden. Lokalt kan det komme 20-25 millimeter på én time, ifølge prognosene.

Tirsdag morgen skapte det første ordentlige snøfallet i høst vanskelige kjøreforhold over Sognefjellet og Valdresflye.

- Vi fikk en forsmak på vinteren i dag, uttalte statsmeteorolog Tone Christin Thaule til Nettavisen klokka 09. Hun fortalte at snøen kom i høyde over 1200 til 1300 meter blant annet på Sognefjellet.

Hun utelukker ikke at det kan komme mer snødryss i høyden mot kvelden eller på morgenen onsdag, men stort sett er det nedbør som regn som er i vente.