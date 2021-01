Har sendt ut gult farevarsel

Utover uka vil det bli kaldere og mer vind i nord, mens det i sør blir mye nedbør denne uka.

Mandag formiddag melder Meteorologen på Twitter at det blir kaldt i Nord-Norge når det nærmer seg helgen. De skriver at det i forrige uke var temperaturer ned mot 30 minusgrader i sør, men at nå er det nordlendingene som får disse temperaturene.

Tidligere mandag morgen la de ut en tweet om at det er sendt ut et gult farevarsel for snø i områdene Oslo og Viken vest for Oslo. De melder at der er ventet 5-10 cm i løpet av 12 timer, fra og med i ettermiddag.

Skal du ut og kjøre bil er det derfor viktig å ta hensyn til vær og føre.

Vakthavende meteorolog hos Meteorologisk Institutt, Geir Ottar Fagerlid, forteller til Nettavisen at det Østafjells har det vært kaldt i natt med temperaturer godt under 20 minusgrader. Leirflaten i Innlandet hadde -28,1 og Folldal i Innlandet hadde -25,8 på det kaldeste i natt. Til sammenligning var det plussgrader hele natten gjennom på Nordkapp.

- Det mest oppsiktsvekkende i natt var Kråkenes Fyr (på Vågsøy i Vestland fylke), som ligger ytterst i havgapet, hadde 3,3 grader plussgrader på det kaldeste, sier Fagerlid til Nettavisen.

Blir nedbør i sør og vind i nord

På Vestlandet er det mildt i dag, med regn i lavlandet og snø i høyden. I lavlandet har det vært snø tidligere, så her det blir fort glatt.

I Sør-Norge vil det bli storm på kysten av Agder torsdag og natt til fredag. Østafjells vil det bli snøfall. Nedbøren som er meldt vil komme som regn sør for Oslo og som snø nord for Oslo.

I Nord-Norge er det tørt og kaldt i dag. I Troms og Finnmark vil det komme etterlengtet snø. Langs kysten vil temperaturen synke utover uka.

Utover i uka vil temperaturen i Tromsø synke til -10 grader. Det vil bli fralandsvind fredag og lørdag. Kulde og vind vil gjøre den effektive temperaturen langt laver enn det gradestokken vil vise.

Fjelloverganger

Det vil øke på værmessig utover uka. Verst blir det Østafjells lørdag og søndag.

På fjellovergangene er det ikke meldt spesielt kraftig vind. Torsdag, fredag og lørdag vil være dagene med mest vær. Østafjells vil det bli mye nedbør.

I Nord-Norge blir det mye vind natt til fredag og utover fredag morgen.

