Har sendt ut oransje farevarsel for snøvær

Venter mye snø fra 100 meter over havet. Har ute farevarsel på oransje nivå.

Fra lørdag morgen til søndag morgen er det ventet mye snø over 100 meter over havet i Telemark og Agder, melder Meteorologisk institutt.

- Det kan komme 15-35 cm snø og lokalt noe mer, og det er utstedt farevarsel på oransje nivå, skriver meteorologene på met.no.

Under 100 meter over havet ventes mer av nedbøren å komme som regn.

- Her er det utstedt gult farevarsel på snø og det ventes 5-15 centimeter. I Dalane i Rogaland er det utstedt gult farevarsel fra lørdag formiddag til søndag ettermiddag, og her er det venta 15-20 centimeter snø. Også for Vestfold, Viken, og Oslo er det utstedt farevarsel på gult nivå. Her er vil nedbøren holde på fra lørdag ettermiddag til søndag ettermiddag, og det er ventet totalt 10-15 centimeter snø, ifølge meteorologene.

Anbefalingene i farevarselet er å beskytte sårbare installasjoner og gjenstander samt beregne «mye ekstra tid» til transport og kjøring.

- Det kan være generelt vanskelige kjøreforhold. Strømforsyningen kan bli påvirket. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier, heter det videre om konsekvensene.

I fjellet i Sør-Norge er det utstedt farevarsel på gult nivå på snøfokk på grunn av kuling og snø fra lørdag til natt til søndag. For nåværende Vestland fylke samt Møre og Romsdal er det ventet vindkast på 27-30 m/s lørdag og søndag.

