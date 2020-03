Har sendt ut SMS til hundretusener - kommer med innstendig korona-bønn

Oslo kommune med en svært tydelig melding til innbyggerne.

Torsdag kveld sendte Oslo kommune ut en SMS til alle som befinner seg i oslo, der de ber alle om å ikke oppsøke eller ringe legevakt - dersom de har milde symptomer på koronaviruset.

Årsaken er at legevakten i Oslo, og den nyopprettede koronatelefonen, opplever svært stor pågang fra mennesker som frykter at de er smittet av viruset, men som bare har milde symptomer. Dette skaper problemer for de som er alvorlig syke, og som virkelig trenger hjelp - enten fordi de er syke etter korona-smitte eller fordi de har andre lidelser.

SMS-utsendingen er for at det skal bli lettere for de som virkelig trenger hjelp, å komme igjennom.

- Kjære Oslo. Hjelp oss å prioritere de mest sårbare. Ved milde symptomer på korona, hold deg hjemme, ikke ring legevakt/ambulanse. Takk, står det i meldingen.

Oslo kommune ber altså personer med milde symptomer, om å holde seg hjemme og ikke belaste helsevesenet.

Under dagens pressekonferanse, påpekte avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttets at bare fem prosent av de som blir testet for koronavirus i Norge, har smitten.

Luftveisinfeksjon er et symptom på koronavirus, men for de aller fleste skyldes skyldes infeksjonen noe annet enn koronaviruset.

De aller fleste som blir smittet, får også milde symptomer. Til nå har 1.552 personer fått påvist koronasmitte i Norge. I dag er 102 personer innlagt på sykehus. Med andre ord: De fleste som blir smittet, trenger ikke sykehusbehandling.

