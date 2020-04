Har testet 11 hurtigtester: - Noen gir ikke utslag i det hele tatt

Organisasjonen Noklus' kvalitetsstudie av elleve ulike koronatester har avdekket store kvalitetsforskjeller.

– Vi har sett at noen tester gir utslag, og andre ikke gir utslag i det hele tatt. Det betyr at det er stor forskjell i kvaliteten på testene. Noen er gode og noen er dårlige, sier professor Sverre Sandberg ved Universitetet i Bergen til nettstedet Shifter.no.

Han leder Noklus, som gjør kvalitetsstudien på elleve tester for profesjonell bruk for Folkehelseinstituttet.

Hurtigtestene prøves ut på pasienter som med sikkerhet har hatt coronaviruset, eller der man har sterk mistanke, ifølge nettstedet. Resultatene sammenlignes med resultatene fra testmaskinen som i dag brukes.

Ifølge nettstedet blir forskjellen på denne testen, og de som nå undersøkes, at førstnevnte påviser viruset fra prøver i svelg og nesen, mens hurtigtestene vil vise om kroppen har laget antistoffer for å bekjempe viruset, og brukes ved et stikk i fingeren, der svaret er tilgjengelig i løpet av få minutter. Sistnevnte fungerer altså kun når kroppen har fått noe tid på seg til å danne antistoffer, men vil til gjengjeld kunne påvise viruset i lang tid etter sykdommen.

Altså kan man i så fall kunne teste om folk er immun mot Covid-19, dersom det viser seg at smitte med viruset gir senere immunitet. Dette vites imidlertid ikke nok om enda.

Sandberg påpeker at det ikke er uvanlig at slike tester får et godt rykte fra produsentene, men viser seg å ikke være like mye tess.

- Vi ender ofte opp med å anbefale tre til fire tester, og fraråde de resterende. Leverandørene av testene som ikke anbefales, forsvinner som oftest fra markedet, forteller Sandberg.

Etter planen skal alle prøver være klare i løpet av påsken, og Sandberg regner med å ha ferdig en rapport med anbefalinger innen utgangen av april, skriver nettstedet.

Usikkert med immunitet

Det er imidlertid foreløpig usikkert om koronaviruset gir senere immunitet.

– Spørsmålet om immunitet er fortsatt veldig usikkert, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet til NRK, onsdag.

Forskere i Shanghai har funnet overraskende lave nivåer av antistoffer hos pasienter som har gjennomgått covid-19-sykdommen, skriver South China Morning Post.

Undersøkelsen skal være den første systematiske undersøkelsen av antistoffer etter koronasmitte. I alt er blodprøver fra 175 pasienter analysert, og i nær en tredel av dem er det svært lave nivåer av antistoffer. Hos enkelte fant forskerne ingen antistoffer overhodet.

Ifølge de kinesiske forskerne trengs det videre studier for å finne ut om folk som har vært koronasyke, risikerer tilbakefall eller å bli smittet på nytt.

