Har Trafalgar-målingene eller medieflokken rett om presidentvalget?

Det finnes hovedsakelig to prognosemodeller på hva som blir valgutfallet i natt.

Enten går det mot storeslem for Biden, eller nærmest samme resultat som i 2016.

I forkant av presidentvalget har det oppstått en skyttergravskrig mellom David og Goliat innenfor valganalyse for å spå riktig valgresultat i natt.

På den ene siden, David, i form av Trafalgar Group og andre målingsbyråer som har lignende resultater som dem. Trafalgar Group ble verdenskjent etter valget i 2016 fordi de spådde noe nesten ingen andre gjorde, nemlig at det ble valgseier til Trump. Deres målinger av viktige vippestater tilsa at Trump lå mye bedre an enn resten av flokken trodde.

Goliat i denne kampen er den renommerte Nate Silver, alle de andre målingsbyråene, de aller fleste «eksperter», og de fleste i mediebransjen. De latterliggjorde ideen om at Trump hadde noen reell sjanse for å vinne, og var relativt skråsikre helt frem til den sjokkerende slutten.

Det var også jeg, noe jeg har forsøkt å lære av i ettertid.

En del av målingene bommet svært stygt på kritiske vippestater. Nate Silver har ekskludert Trafalgar Group fra sitt kildegrunnlag fordi han mener deres målinger er søppel i 2020.

David og Goliat spriker enormt nå i forkant av 2020-valget, deres prognoser for antall valgmenn på Biden og Trump er nærmest rake motsetninger. Begge kan ikke ha rett, en av dem tar grundig feil. Hvem blir det?

Forskjell på 114 valgmenn for Trump

For å vinne valget må en presidentkandidat vinne minst 270 valgmannstemmer. Valgmannstemmene tildeles per delstat, slik at det er resultatene i hver delstat som avgjør valget, ikke det totale antall stemmer i hele landet.

David: Dersom man tar utgangspunkt i de seneste målingene til Trafalgar Group, Data Orbit, InsiderAdvantage og Susquehanna, som befinner seg i en klynge sammen når det gjelder lignende målingsresultater, ligger Trump an til å vinne 304 valgmenn og dermed fire nye år i Det hvite hus.

Goliat: Sjanser man på de som tok ganske feil forrige gang, ligger Trump an til et sviende tap med bare 190 valgmenn.

Når disse to gruppene har så vidt forskjellige tolkninger av hvordan det ligger an hos amerikanske velgere, så er det vanskelig å se for seg at de begge har litt rett, selv om det også er fullt mulig. Da ligger det i så fall an til et historisk spennende valg som kanskje ikke blir avklart før om en uke eller to.

Hvordan skal man da velge hvilken side man stoler mest på?

Hvilken hest bør man satse på?

I utgangspunktet burde man stole mest på de som traff best i 2016. Problemet med det er at det kan ha vært ren flaks at «David» traff så bra forrige gang sammenlignet med «Goliat».

Den store flokken mener de har lært av sine feil fra 2016 og har gjort justeringer som skal treffe bedre i 2020. Det aller meste av dette handler om hvordan de vekter og justerer de rå tallene fra målingene basert på forskjellige beregninger om velgernes demografiske og politiske sammensetning. Her kommer de kanskje et stykke på vei for å rette opp skjevheten fra 2016, men det kan ikke løse problemer med hvem som ender opp med å svare dem, og hvorvidt de er ærlige om det de svarer.

På sin side har Trafalgar &co gjort enkelte justeringer men har stort sett den samme modellen som tjente dem så bra i 2016. Innbakt i dette er et uavklart premiss om at Trumps velgere kommer til å oppføre seg omtrent likt som i 2016, eller at uavhengige eller usikre velgere oppfører seg likt. Etter fire år med Trump som president, med bagasjen det gir både i positiv og negativ forstand, er det ikke sikkert dette premisset stemmer helt.

Jeg vil likevel trekke frem et par ting som kan indikere at «David» nok en gang er inne på noe som den store, konforme flokken nekter å ta innover seg.

Kanarifugl i Iowa-gruven?

Det første tegnet på at Goliat-flokken ble usikker på troen om en Biden-seier kom da den anerkjente meningsmålingen til Ann Selzer for Des Moines Register leverte et sjokk på tampen av valgkampen: +7 til Trump i Iowa.

Det er den beste målingen for Trump i Iowa siden mars før pandemisituasjonen eskalerte i USA, og avviker sterkt fra resten av målingene.

Hos Nate Silver har Trump riktignok ledet Iowa med en liten margin stort sett hele år, men Biden hadde mot slutten av oktober klart å karre seg opp til 50-50 i denne vanligvis republikanske delstaten. Det skulle være tegn på at Trump var i skikkelig trøbbel, men nå gir Silver 60 prosent sannsynlighet for at Trump stikker av med Iowa til slutt.

Samme måling hadde samme resultat for Trump i 2016: +7 på tampen av valgkampen mot Clinton, mens målingssnittet lå på Trump +3. Trump endte opp med å vinne Iowa med 9,5 prosentpoeng, og mange mente i ettertid man burde sett denne målingen som en advarsel om hva som var i gjære i andre delstater som Wisconsin, Michigan og Pennsylvania.

Er omdreiningen i Iowa bare støy eller enda et varsel om en kommende Trump-revansj?

Arizona-måleren

Vi skal videre til Arizona, en delstat som har i økende grad fått status som vippestat, og som har en vesentlig andel pensjonister blant velgermassen – en kritisk velgergruppe i disse pandemi-tider.

Data Orbital er et byrå som kun måler i Arizona, og var byrået som traff aller best av alle sammen i 2016, med 0,4 prosentpoeng avvik fra Trumps resultat i delstaten i 2016. Nate Silver og resten av Goliat-laget har ikke utelukket Data Orbital fra det gode selskap, og valganalytikeren Harry Enten har nylig sagt at han synes deres siste målinger av Arizona er interessante.

Byrået har nylig målt delstaten som et dødt løp, og har basert på forhåndsleverte poststemmer konkludert med at de tror Trump kommer til å vinne Arizona:

Team Goliat hos Nate Silver mener på sin side at det er 68 prosent sannsynlighet for at Biden vinner Arizona, en vurdering som inkluderer målingen til Data Orbital. Deres beregnede valgresultat er en margin på 2,6 prosentpoeng til Biden. Hos RealClearPolitics ligger snittet på målingene på en margin til Biden på 0,9 prosentpoeng (denne inkluderer ikke Data Orbital).

Trafalgar har målt Arizona til Trump +3, så et snitt på Data Orbital og Trafalgar gir oss Trump + 1,2. Det er disse to som henholdsvis målte delstaten og hele valget best i 2016, og avviker fra Goliat-laget med hele 3,8 prosentpoeng.

Er det Arizona-kjenneren Data Orbital som nok en gang har rett?

Eller har flokken likevel rett denne gang?

Det er vanskelig å tro at flokken som tok feil forrige gang har lært nok av sine feil til å ikke gjenta dem i år. Flokkmentaliteten rår enda mer enn før blant mediene og alle som misliker Trump, som gjorde dem blinde for hva som var i ferd med å skje i 2016, og en trend som har forsterket seg mer de siste årene.

Trangen til å ekskludere informasjon som ikke passer med det man ønsker å tro om Trump er så sterk at det er nærliggende å tro at dette fortsatt påvirker Goliat-lagets analytiske evner til å fatte nøytrale, objektive, korrekte konklusjoner. Nate Silvers påfallende angrep på Trafalgar Group og avvisningen av deres målinger for hans beregninger er uvanlig kost.

Den samme flokken har i flere uker nektet for at Hunter Biden-saken egentlig er en sak, og har da heller ikke vært åpen for at den kan påvirke amerikanske velgere i de siste par ukene før valget. Men i vippestat etter vippestat, tyder et snitt av målingene på at det er akkurat det som kan ha skjedd, at Trump bykser fremover mot målstreken.

Det betyr likevel ikke at de tar feil denne gangen.

Trump står i en nærmest umulig situasjon som ingen sittende president har stått overfor tidligere, med en pågående pandemi som tar livet av hundrevis og tusenvis hver dag og uke i landet, og en sterk preget økonomi som fikk seg et kraftig krakk etter flere år med flotte tall.

Flokken, i form av mediene, har kjørt den mest omfattende negative dekningen av en amerikansk president noensinne, med den ene konspirasjonsteorien etter den andre, den ene løgnen etter den andre. Man har fremstilt Trump som en diktator, en forræder, en «white supremacist», og nesten alt som finnes av uhyggelige karakteristikker.

Likevel er det ikke helt utelukket, selv fra flokkens side, at Trump kan vinne. Likevel har de 2016 ferskt i minne og vrir seg litt i stolen mens de later som det er opplagt at Biden kommer til å vinne.

En utilsiktet avgjørende faktor?

Om jeg skal driste meg til en spådom ut fra et pragmatisk valg mellom disse to retningene, velger jeg hesten som var best i 2016, nemlig «David»-laget.

Da lander jeg på 278 valgmenn til Trump ved å først og fremst vinne Pennsylvania, Florida og Arizona, slik at valgkartet blir seende slik ut:

Slik ser valgmannkartet ut dersom man stoler mest på Trafalgar Group og likesinnede målinger. Foto: (270towin)

Utover dette anser jeg alt fra 218–304 valgmannstemmer til Trump som det mest sannsynlige utfallet.

Usikkerheten er ekstra stor på grunn av effektene fra smittevernstiltak, pandemien og økningen i poststemmer. Denne usikkerheten påvirker presisjonen av alle meningsmålingene i år i ukjent retning, noe jeg drøftet tidligere.

Hvis Trump klarer å trumfe «Goliats» ønsker ved å vinne nok en sjokkerende seier er jeg rimelig klar på hva årsaken til det kan være, som jeg forklarte til Wolfgang Wee i hans podcast forrige uke.

