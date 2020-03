Har vi gjort alt galt?

WHOs toppekspert på korona mener det er både skadelig og unødvendig å stenge ned samfunnet over lenger tid, så hva er regjeringens exit-strategi?

Siden korona-pandemiens utbrudd er vi blitt fortalt at alle tiltak er gjort på bakgrunn av tunge, helsefaglige råd. Det er fremdeles grunn til å stole på det, selv om Aftenposten avslørte at vedtaket om å stenge grenser, skoler og barnehager var i strid med rådene fra Folkehelseinstituttet.

WHO har heller aldri anbefalt å stenge grensene, eller forby reiser. Dr. Bruce Aylward ledet WHOs kriseteam til Kina under utbruddet der tidligere i år, og er en av verdens ledende, og mest erfarne smitteverneksperter. I mars i år sa han til Associated Press (AP) at «det hjelper ikke å begrense reisingen», og avviste at reisebegrensinger var årsaken til at land som Kina, Singapore og Sør-Korea har klart å stanse spredningen av viruset.

I et fersk intervju med den danske nettavisen pov.international sier han at det heller ikke var «store nedlukninger af byer osv, der gjorde forskellen», og han stiller seg helt uforstående til at vi i Europa har stengt ned omtrent hele samfunnet for å hindre smittespredning.

I intervjuet med AP fra mars gir han i stedet følgende råd til oss, og forklaring på hvorfor Kina, Sør-Korea og Singapore har lyktes bedre enn oss:

«Finn de smittede, isoler dem, finn ut hvem de har vært i kontakt med og test dem. Testing, testing, testing».

De som vil lese hans og WHOs mer detaljerte konklusjoner etter oppholdet Kina finner dem her.

Når det gjelder vår måte å gjøre det på mener Aylward det både er selvskadende adferd, og ikke virker:

«Hva skjer om noen uker, når befolkningen og økonomien ikke kan holde ut disse tiltakene? Da styrter alle ut, og så har vi stadig ikke styr på smitten. Vi trenger å bryte smittekjedene, og det gjøres ved at sette tiltakene inn der smitten er, i stedet for å prøve å sette dem inn mot alt mulig usynlig. Fokuser på det man kan oppdage: De syke og deres kontakter».

Jeg leser intervjuet med Aylward mens regjeringen på en TV-skjerm bak meg annonserer at de restriktive tiltakene forlenges til over påske. Da vil de ha vart i over en måned. En måneds unntakstilstand hvis negative effekter bare vil øke fra dag til dag.

Og uansett om man tror på WHOs toppekspert eller mer lokal ekspertise, så har Aylward uansett et kjempepoeng:

«Hva skjer når befolkningen og økonomien ikke kan holde ut disse tiltakene»?

Desto viktigere er spørsmålet jeg har stilt i flere kommentarer nå: hva er regjeringens exit-strategi? Hvordan skal den rulle tilbake tiltakene før folk begynner å gi blaffen i dem og/eller økonomien kollapser?

Så langt har ingen gitt noen indikasjon på hva svaret er. Antakelig fordi de ikke vet. Og det skremmer meg mer enn noe annet akkurat nå.