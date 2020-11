Hardt ut mot Senterpartiets taxfree-kutt: - Folk må få kose seg med noen flasker

Høyre kaller Senterpartiets reversering av taxfree-kvoten for en kjip politikk.

I sitt alternative statsbudsjett går Senterpartiet inn får å reversere den utvidede taxfree-kvoten regjeringen innførte i 2014.

«Vi støtter opp om god folkehelse ved ein tydeleg politikk for å redusere skadeleg bruk av tobakk og alkohol, blant anna ved å reversere liberaliseringa av taxfree-kvotane regjeringa innførte i 2014», skriver Senterpartiet i sitt budsjett som ble lagt fram torsdag.

Da de nye kvotereglene ble innført for seks år siden, fikk nordmenn på reise lov til å ta med seg to vinflasker ekstra om de droppet tobakk - totalt seks flasker vin.

Forslaget får nå regjeringspartiet Høyre til å reagere kraftig.

- At Senterpartiet bruker tid og krefter på å ta fra valgfriheten til nordmenn som er ute og reiser synes vi i Høyre er en rar prioritering, sier Vetle Wang Solheim, skattepolitisk talsperson i Høyre, til Nettavisen.

Les også: Sp-budsjettet: 100 millioner mer til politijuristene

- Det er bare kjip politikk

Høyre-politikeren understreker at taxfree-ordningen er populær blant nordmenn.

- Taxfree-ordningen har stor oppslutning i befolkningen, og Høyres synes norske sydenturister, når det blir greit å dra til Syden igjen, fortsatt skal få lov til å kose seg med noen flasker vin, sier Solheim.

Han mener Senterpartiets forslag rett og slett er lite folkelig.

- Dette er bare kjip og unødvendig politikk fra Senterpartiet – og i alle fall ikke mye folkelig! Når korona er over må nordmenn som er ute og flyr fortsatt ha lov til å kjøpe med seg like mye vin og sprit på taxfree som de gjør i dag, sier han.

Solheim tviler også på helsegevinsten som partiet bruker som argument.

- En mulig konsekvens av det dersom Senterpartiet får redusert taxfree-kvoten er at flere vil begynne å kjøpe med seg mengder med tobakk igjen i stedet. Det er slett ikke bra i et folkehelseperspektiv, sier han.

Les også: Ingen endringer i taxfreeordningen neste år

Harde diskusjoner

Taxfree-ordningen har imidlertid også vært gjenstand for harde diskusjoner på borgerlig side de siste årene.

Høsten 2018 sørget KrF, som da sto utenfor regjeringen, og de rødgrønne partiene for flertall i Stortinget for å endre taxfreeordningen, slik at man ikke lenger kan veksle inn tobakkskvoten i vin. At vedtaket skjedde mens KrF samtidig satt i budsjettinnspurt med de andre borgerlige partiene, fikk en rekke Frp-ere til å se rødt.

Endringen skulle gjelde fra 2020, men er ikke blitt gjennomført. For i Granavolden-plattformen, som Høyre, Frp, Venstre og KrF forhandlet fram i januar 2019, gikk nemlig KrF med på at man skulle «videreføre taxfree-endringen som ble gjennomført i 2014 der tobakkskvoten kan byttes inn i alkohol».

Regjeringen legger i neste års statsbudsjett ikke opp til noen endringer i taxfree-kvoten eller taxfree-systemet.

Reklame KANONSALG: Halv pris på bestselgere hos Oakley