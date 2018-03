Hareide: - Fordel om Listhaug bytter departement før tirsdag

Det sier KrF-lederen til Aftenposten.

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) kjemper for sitt politiske liv etter at opposisjonen - foreløpig unntatt KrF - ikke lenger har tillit til henne.

KrF-leder Knut Arild Hareide sier til Aftenposten at han, i likhet med Ap og Sp, foretrekker at Listhaug bytter departement før tirsdag.

– Jeg vil ikke spekulere i KrFs videre håndtering som avklares mandag. Men det vil uansett være en helt annen politisk situasjon i Stortinget på tirsdag om Listhaug da sitter med et annet ansvarsområde enn hun har i dag.

- Ikke grunn for mistillit

– Arbeiderpartiet støtter et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug som justisminister. Det er justis- og beredskapsministeren som har opptrådt på en måte som vi mener ikke er forenelig med tillit, sier Støre til NRK lørdag.

Han sier Ap vil godta Listhaug på en annen post:

– Ja, det vil vi gjøre. Skulle det skje før tirsdag, er hun ikke lenger justisminister. Da er det ikke grunnlag for mistilliten.

Les også: KrF-Hareide: - Du har min fulle tillit

- Terroristenes rettigheter ...

Listhaug skrev i det famøse Facebook-innlegget 9. mars at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Så beklaget hun - men for sent, mener mange, deriblant Støre:

- Først etter flere runder i stortinget kom det en uforbeholden unnskyldning. En justisminister som må presses til en helt nødvendig erkjennelse i en så alvorlig sak kan vi ikke ha tillit til.

Sp: - Kan fylle en annen statsrådpost

Marit Arnstad (Sp) uttalte fredag at statsminister Erna Solberg kan gjøre endringer i statsrådskabalen, slik at de unngår en mistillit.

– Vi ser ikke bort ifra at Listhaug kan fylle en annen statsrådspost. Det er justisminister Listhaug vi reagerer mot, og det er hennes opptreden som justisminister som har blitt et alvorlig problem for regjeringen, sa hun til NRK.

Mest sett siste uken