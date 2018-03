Hareide: – Dersom Solberg ikke ordner opp, gjør hun det særdeles vanskelig for regjeringen

KrF-leder Knut Arild Hareide mener statsminister Erna Solberg (H) setter både seg selv og regjeringen i en svært vanskelig situasjon dersom hun ikke ordner opp.

– Dersom statsministeren ikke ordner opp og i tillegg selv velger å stille kabinettsspørsmål, gjør hun det særdeles vanskelig for seg selv og for regjeringen, fastslo Hareide i åpningstalen under partiets landsstyremøte på Stortinget mandag.

Hareide sier han i løpet av helgen gitt Erna Solberg en tydelig melding fra hele KrF om at det er statsministerens ansvar å ta grep for å unngå en mistillitssituasjon i Stortinget.

– Det er statsministeren selv som bestemmer sammensetningen i egen regjering, og statsministeren som bestemmer statsrådenes ansvarsområde. Landsstyret skal nå vurdere om det blir votering om mistillit, sier han.

Han uttrykker også sterk misnøye med det han betegner som polariserende politikk:

– Nå må det bli slutt på polariserende politikk og splittende retorikk og framferd, sier han.

