Hareide: – Mer glad i Ropstad enn noen gang

Etter den opprivende striden i KrF sier Knut Arild Hareide at han er mer blitt mer glad i Kjell Ingolf Ropstad – «både som politiker og menneske».

Partilederen erklæring om at han er mer glad i nestlederen sin enn noen gang kommer i et intervju med Fædrelandsvennen.

– Og det sier jeg med hånden på hjertet, selv om vi har vært rykende uenige om veivalg og om noen av de strategiske valgene han har gjort underveis, fortsetter Hareide.

Etter at partiet ble delt på midten i striden om veien videre, har det kommet fram mye om maktkampen Ropstad drev i kulissene. I tillegg har nestlederen sittet i tøffe budsjettforhandlinger og deltatt i de innledende regjeringssonderingene.

– Jeg støtter Kjell Ingolf og gjør det jeg kan for at han skal lykkes. Jeg våkner til tekstmeldinger fra ham, og ofte sovner jeg til dem også, sier Hareide.

Han har likevel ikke endret standpunkt, men er fortsatt hellig overbevist om at det beste hadde vært om det var han og Ap-leder Jonas Gahr Støre som satt i regjeringssamtaler.

– Jeg mener mitt veivalg ville vært best for KrF og for landet. Men hvis jeg hadde vunnet, ville heller ikke det ha vært noen dans på roser. Vi visste at dette ville bli krevende uansett hvem som vant, derfor er det viktig å støtte hverandre.

