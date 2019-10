Hareide advarte Ropstad mot mørkemann-stempel

Men det nyttet ikke, hevder forfatteren av boken «Hareides fall».

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareides (46) tale til landsstyret 28. september 2018 innledet 36 dramatiske dager for KrF.

KrFs fylkesårsmøter og KrF-ledelsens bevegelser ble fulgt med argusøyne frem til skjebnelandsmøtet 2. november.

Statsminister Erna Solbergs (H) «invitasjon» til Ropstad om at KrF kunne få innskrenkinger i abortloven, skulle bli avgjørende for utfallet: 98-90, i favør Kjell Ingolf Ropstad.

Temaet er viet stor plass i den nye boken «Hareides fall», skrevet av Hareides tidligere politiske rådgiver, Emil André Erstad (28).

19. desember i fjor ga KrFs stortingsgruppe grønt lys til å starte regjeringsforhandlinger med Høyre, Frp og Venstre. 17. januar 2019 så den nye regjeringen dagens lys. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Uro etter abortultimatum

Erstad forteller at han kjente på en uro for hva som skulle komme, etter å ha lest at organisasjonen Menneskeverd i VG «krever abortultimatum fra KrF før regjeringsvalget.»

De ville at KrF skulle kreve at kvinner skal nektes abort etter 12. uke hvis barnet har «Downs», den såkalte 2c-paragrafen.

«Oppskrifta såg gjerne slik ut: Først kom utspelet med eit krav frå organisasjon X. Så kravde ein eller annan person, for eksempel på Stortinget, at kravet skulle innfriast. Deretter ville nokon i regjeringa gå ut og love at kravet vart innfridd. Det var ikkje vanskeleg å sjå for seg kven aktørane i raketten var denne gongen: Organisasjonen Menneskeverd, Kjell Ingolf og Erna Solberg,» skriver Erstad om hva han fryktet aller mest.

SIDE OM SIDE: Men det er kun på bildet. Mens KrF-leder Knut Arild Høyre vil ha Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister, er KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad fornøyd med Erna Solberg (H). Slik lød Nettavisens bildetekst 26. oktober 2018. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Brudd på spillereglene

Ifølge forfatteren, ville det være brudd på spillereglene om at ingen i KrF skulle forhandle med andre partier før etter landsmøtet:

«Abortutspelet var akkurat den typen «offentlege forhandlingar» med andre parti som alle var einige om at ein ville unngå. Det var KrF, ikkje dei andre partia, som skulle eige retningsvalet.»

18. oktober var Erstad og Hareide i Lyngdal, mens Ropstad var i Oslo. De satte alle kluter inn for å hindre at Ropstad skulle svare på abortutspillet, og Erstad skildrer telefonsamtalen slik:

«Det vart ei uvanleg oppheita telefonsamtale. Knut Arild var langt tydelegare enn han pleidde. «Dette er eit brot på spelereglane», sa han og kom med klare åtvaringar om kva konsekvensar det planlagde utspelet til Kjell Ingolf kunne få. Men Kjell Ingolf stod på sitt, han nekta å bøye av.»

- Konservativ mørkemann

Så prøvde Hareide en annen taktikk, ifølge Erstad:

«Han prøvde å få han til å forstå at dette ville skape eit bilete av Kjell Ingolf som ein konservativ mørkemann. Det ville kanskje hjelpe han til å vinne kampen på landsmøtet 2. november, men det ville gjere livet veldig vanskeleg etterpå. Han ville få opinionen mot seg, slik Dagfinn Høybråten hadde gjort då han vart partileiar. Dessutan ville aldri denne politikken bli gjennomført, sa Knut Arild. «Vi har aldri foreslått dette på Stortinget, fordi vi ikkje trur det er realistisk å gjennomføre det»».

Heller ikke det fikk Ropstad til å snu.

- Jeg kjente på en overveldende følelse av svik, skriver forfatteren, som i 2012 fikk nasjonal oppmerksomhet da han som fylkesleder i Hordaland KrFU mente abort var galt - uansett grunn.

«Jeg var ikke bare mørkemann, jeg var beksvart,» skriver Erstad i boken og forteller at den episoden innledet deres lange forhold.

«Knut Arild er i dag eit av dei menneska eg set mest pris på.»

Foto: Heidi Schei Lilleås

Hareide: - Ropstad stod frem på en veldig god måte

Forfatteren forteller i siste kapittel at han fortsatt er fylt med bitterhet og sorg etter nederlaget - ett år etter.

På besøk hjemme hos Hareide, snakker de om hvorfor det gikk galt:

«Det vart veldig tydeleg at ei enkelt sak sannsynlegvis vippa fleirtalet, og det var abortsaka og spørsmålet om paragraf 2C,» svarer Hareide ifølge Erstad.

Men ikke bare det:

«Så vippa det folk at Kjell Ingolf stod fram på ein veldig god måte i den prosessen.»

KrF fikk 4,0 oppslutning nasjonalt ved høstens valg.

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide satset alt på å lede KrF til venstre. Han tapte den kampen med 90 mot 98 stemmer. Nå er dramaet blitt bok som gis ut 30. oktober. Foto: Samlaget forlag

KrF i regjering

Da KrF gikk inn i regjering 17. januar i år, hadde de fått følgende gjennomslag i Granavolden-plattformen:

«Regjeringen vil fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Utover dette gjøres det ikke endringer i abortloven».

På nyåret ble Ropstad beskyldt for å være «moralismens mørkemann på Sørlandet», noe han selv avviste som nybakt barne- og familieminister.

Likevel - han angret på at han i partilederdebatten 17. januar i år sa:

– Hvis du klarer å bære fram ett, klarer du å bære fram to også.

Hareide møtte Støre

Det var ingen hemmelighet at Hareide og Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde flere møter før landsmøtet.

«Kanskje Knut Arild Hareides «team» trodde at bare rød side kunne drive valgkamp,» skrev DNs politiske redaktør Kjetil Alstadheim i en kommentar da Ropstad fikk tyn for å ha vært strategisk.

Alstadheim mente det var åpenbart at dette ville bli en maktkamp:

«Det rareste i det hele er at Hareides side later som om de trodde at en kamp om makten ikke skulle bli en maktkamp. Kanskje de trodde at blå side ikke hadde det i seg. Skuffelsen over at de tok feil, er tydeligvis tung å svelge,» skrev Alstadheim 19. november i fjor.

Tilsvar:

Nettavisen har forelagt partileder Kjell Ingolf Ropstad alle påstander som omhandler ham i denne saken.

Han har følgende kommentarer:

- Alle vet at KrF har vært gjennom et opprivende samarbeidsvalg, det har vært en tøff periode for vårt parti. Tilliten mellom partivenner ble svekket.

- Nå har partiet tatt et valg. Mitt fokus er på å bygge opp tilliten, samle og bygge partiet.

- Målet mitt er å få gjennom mest mulig KrF-politikk. Jeg er glad for at KrF har fått gode gjennomslag for en bedre hverdag for familier, eldreomsorg, distrikt og internasjonal rettferdighet. Nå bruker jeg energien på å få gjennomført denne politikken.

- Det er ulike virkelighetsforståelser om hva og hvorfor ting utartet seg som de gjorde i høst. Jeg er glad for den støtten jeg har fått av Knut Arild Hareide.

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide har ingen kommentarer til boken, opplyser KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset til Nettavisen.

