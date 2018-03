Hareide bruker Kollen-kaos som argument mot liberalisering

KrF-leder Knut Arild Hareide mener kaoset og fylla i Holmenkollen lørdag viser at det er feil å gjøre det enklere å drikke på offentlig sted.

Det som skjedde i helgen, må ikke skje igjen, sier Hareide til NRK.

Fyllefest over styr



I tillegg til at han mener arrangøren må ta sin del av skylda for at folkefesten ble en fyllefest som gikk over styr, henvender KrF-lederen seg også til sine kolleger i politikken.

– Holmenkollen 2018 må være en vekker for de partiene som nå ønsker at vi skal gå i feil retning, ved å gjøre det enklere å drikke på offentlig sted, sier han. Hareide mener Høyre må benytte sitt landsmøte til å markere motstand mot å tillate drikking på offentlig sted og viser til at partiet tidligere har gått inn for å tillate «pils i parken».

Ikke en park



KAOS: Det var kaos i Holmenkollen etter skifestivalen lørdag ettermiddag. Politiet melder om at gjerder rives ned og at folk slåss både med hverandre og med politiet.

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot vil heller ikke ha en gjentakelse av lørdagen i Holmenkollen, men hun er uenig i Hareides virkemidler. Hun påpeker også at Kollen ikke er regulert som park og at Høyres tidligere vedtak dermed ikke gjelder rundt skianlegget. Hun mener det ikke blir vanskeligere for politiet å reagere ved lignende hendelser, selv uten et drikkeforbud.

– Det regulerer forskjellige ting. Hvis folk ikke oppfører seg, eller er overstadig beruset, skal politiet selvsagt ha mulighet til å gripe inn, sier hun til NRK.

Oppmersomhet i utlandet



Fyllebråket har fått mye oppmerksomhet i Norge og i flere naboland. Nyheten har også vakt oppsikt på Facebook og Twitter. Saken er omtalt av flere store mediehus i utlandet, blant annet den russiske nyhetskanalen Life, melder NRK.

Oslos idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) skulle gjerne vært foruten den negative omtalen.

– Dette har gått verden rundt, og det er veldig uheldig. Jeg blir opprørt når jeg leser innlegg om dette på sosiale medier på språk jeg ikke engang forstår, sier Hansen.

Kollens omdømme



Hun mener det er vanskelig å si hvilke konsekvenser den negative omtalen får for arrangementets omdømme.

Idrettsbyråden har nå tatt initiativ til et møte med de involverte for å diskutere hvordan man kan forhindre at noe lignende skjer igjen.

– Vi må få på det rene hva vi må gjøre for å få dette tilbake til hva det egentlig var. Holmenkollhelgen har et utrolig godt rykte, en god historie og er en flott tradisjon, sier hun.

