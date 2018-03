Hareide med klar beskjed til Solberg: Du kan selv ordne opp

KrF-leder Knut Arild Hareide kritiserer Sylvi Listhaugs oppførsel som justisminister, og stiller spørsmål ved om partiet kan ha tillit til henne.

Hareide innledet landsstyremøtet i KrF med å skille mellom det å unnskylde Sylvi Listhaug for å ha postet det omdiskuterte innlegget på Facebook for ti dager siden, og det å fortsatt ha tillit til henne som justisminister.

– Er tilgivelse det samme som tillit? Jeg har tilgitt Listhaug. Spørsmålet er om KrF kan ha tillit til Listhaug som justisminister, sa Hareide.

Hareide refererte til at både statsminister Erna Solberg (H) og Jan Tore Sanner (H) ga en uforbeholden unnskyldning i Stortinget etter at den betente situasjonen oppsto i kjølvannet av Listhaugs innlegg på internett. Han viste til at justisministeren selv først etter seks dager brukte fire forsøk i Stortinget på komme med sin unnskyldning.

– Dette vitner om at problemene med Listhaug som justisminister stikker dypere enn den konkrete enkeltsaken. Har vi tillit til at justisministeren mente det hun sa til slutt? spurte Hareide.

Han viste til at høyreekstremismen er økende i Norden, og at det nettopp er på sosiale medier at slike oppfatninger får næring. Det er justisministeren som er øverste ansvarlig for å bekjempe slike holdinger i samfunnet ved å være ansvarlig for beredskap og kriseledelse.

– Noen vil si at dette bare er en Facebook-post. Jeg vil ta avstand fra en sånn bagatellisering, sier Hareide.

