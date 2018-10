Hareide nekter å gi opp før landsmøtet har sagt sitt

Dersom Knut Arild Hareide taper avstemningen på KrFs landsmøte fredag, kommer han til å varsle sin avgang.

Men han går neppe av umiddelbart, får Aftenposten opplyst fra kilder sentralt plassert i KrF.

Hareide har informert eget sentralstyre at han ikke fortsetter som KrFs leder om han taper. Kilder sentralt i KrF gir imidlertid uttrykk for at han ikke umiddelbart forlater ledervervet.

Han blir trolig sittende som leder til partiet hans eventuelt sier ja til en fremforhandlet politisk plattform for en H, Frp, KrF og Venstre-regjering. Det vil kunne skje på et landsstyremøte, for eksempel senere i høst, hvis KrF med Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad i spissen, raskt går i gang med forhandlinger med Høyre, Frp og Venstre, skriver Aftenposten onsdag.



Tirsdag valgte Østfold KrF å sende fem blå delegater, og det ligger an til blått flertall på landsmøtet.

Ifølge opptellinger i flere medier vil 99 av delegatene på fredagens landsmøte følge rådet til KrF-nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, mens 90 vil følge leder Knut Arild Hareides råd om å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

Tre av delegatene fra Østfold vil primært stemme for å bli i opposisjon, men subsidiært vil to stemme blått og én rødt.

– Jeg er fornøyd med tre delegater i Østfold etter fylkesårsmøtet i dag. Selv om det nå ser ut til at det er større sannsynlighet for at jeg taper, har jeg ikke gitt opp. Nå får vi avvente landsmøtets endelige beslutning på fredag, sier Hareide til NTB.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad skriver i en SMS til VG at han er glad for at et klart flertall av KrFs landsmøtedelegater ønsker å starte forhandlinger med Solberg-regjeringen.

– Ikke MGP

Hareide innledet det ekstraordinære årsmøtet i Østfold KrF tirsdag kveld og forsøkte å sanke støtte til sitt råd. Allerede før Østfold hadde valgt den siste delegasjonen til landsmøtet, innså han at vinden ikke blåser hans vei. Men partilederen nekter å gi opp.

– Vårt landsmøte er ikke som Melodi Grand Prix der en ringer inn stemmene. Det er på landsmøtet det skal avgjøres, sa Hareide i talen sin.

Etter uker med åpen debatt om hvem partiet skal samarbeide med, sto det siste fylkesvise slaget på Jeløya i Moss.

Trekker seg?

Hareide og nestleder Olaug Bollestad forlot åstedet i hustrig høstregn før fylkeslaget tok sitt valg. På vei ut avviste Hareide å klargjøre om han går av dersom han ikke vinner fram på landsmøtet.

– Jeg har løftet fram veivalgsdiskusjonen hele veien, det er det vi skal diskutere, sa han.

Hareide skal allerede ha gjort det klart for sentralstyret at han vil gå av. Men kilder sentralt i KrF gir uttrykk for at han ikke umiddelbart forlater ledervervet, ifølge Aftenposten.

Selv om alle fylker nå har sagt sitt om veivalget, pågår det fortsatt en dragkamp, spesielt om de «gule» stemmene som primært ønsker at partiet blir i opposisjon.

Vil endre voteringsorden

Rett før fylkesårsmøtet la Østfold-leder Brynjar Høidebraaten og stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fram et nytt forslag om hvordan stemmegivningen på landsmøtet fredag skal foregå. Forslaget går ut på at delegatene stemmer over alternativene rødt, blått og «gult» (opposisjon) samtidig.

Hvis ingen av forslagene får over halvparten av stemmene, stilles de to forslagene med størst oppslutning opp mot hverandre i en andre votering.

Hareide bekrefter at han kjenner til forslaget om å endre voteringsordenen.

– Jeg vil se på forslaget og diskutere det i landsstyret, jeg ikke tatt endelig stilling til det, sier Hareide.

Landsstyret har tidligere innstilt at landsmøtet først tar stilling til om partiet bør gå i regjering eller ikke, deretter om det skal forhandles til venstre eller høyre. Ettersom stillingen mellom de to hovedfløyene er så jevn, kan voteringsrekkefølgen bli viktig for utfallet av landsmøtet.

Endre spillereglene?



Samtidig pågår det en diskusjon om retningsvalget skal avgjøres ved en skriftlig avstemning, slik landsstyret har gått inn for.

Grøvan er blant dem som har tatt til orde for at landsmøtet i stedet skal ha en åpen avstemning.

– Ingen stiller med bundet mandat, men hvis man endrer syn, må man kunne stå for det, sier han til NTB.

Hareide avviser at en hemmelig avstemning, som kanskje kan ende med et annet resultat enn det delegatfordelingen tyder på forhånd, vil føre til splid og mistenkeliggjøring.

– Jeg tror vi vil ha respekt for det resultatet landsmøtet lander på. Det er derfor vi har innkalt vårt øverste organ, det gir legitimitet, sier han.

